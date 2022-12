Die nächste Auszeichnung für Roger Federer

An Preisen mangelt es Roger Federer in seiner grandiosen Karriere wahrlich nicht. Nun ist ein weiterer dazugekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2022, 11:26 Uhr

© Getty Images Roger Federer - Preisesammler und Tennisrentner

Bei Roger Federer ist es seit ein paar Jahren so: Ist nun die Ehre für die Veranstalter einer Preisverleihung höher, dass Federer sich seine Auszeichnung auch wirklich persönlich abholt? Oder gibt es schon noch Awards, die auch dem mittlerweile 41-Jährigen noch etwas bedeuten? Nun: Roger Federers Kinderstube ist wohl zu gut, um auf diese Frage eine vollständig wahre Antwort zu geben.

Fakt ist jedenfalls: Am Sonntagabend wurde der Maestro in Zürich mit einem Ehrenpreis im Rahmen der Ehrung der Sportler des Jahres in der Schweiz (wo Leichtathletin Mujinga Kambundji und Skifahrer Marco Odermatt in der Hauptkategorie ausgezeichnet wurden) bedacht. Federer selbst hat sieben Mal das Rennen zum eidgenössischen Sportsmann eines Jahre für sich entschieden.

Sportlich betrachtet war die Tennis-Legende natürlich diesmal außen vor: Federer hat in den vergangenen 18 Monaten lediglich ein Match bestritten, gleichzeitig sein letztes überhaupt: beim Laver Cup in London an der Seite von Rafael Nadal. Seither glänzt Roger Federer in der Rolle des Frühpensionisten. Und ist im Auftrag seiner Sponsoren und seiner selbst dennoch ständig auf Achse.