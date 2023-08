Die äußerst knifflige Rückkehr des Djokers

Novak Djokovic kehrt beim Masters-Turnier in Cincinnati kommende Woche zurück auf die ATP-Tour nach seinem letzten Einsatz in Wimbledon. In der Regel muss man bei dem Serben vor einem Turnier weit hinaus blicken, um etwaige schwere Brocken vorauszusagen. Doch Djokovic droht von Beginn an ein schwieriger Gang durch das Tableau in Ohio.

Mit Spannung wird die Rückkehr von Novak Djokovic auf die Tour erwartet. Nach seiner Niederlage im Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz hat der Serbe kein Turnier mehr bestritten. Via Social Media hat er in den letzten Tagen aber mit einigen Trainingsvideos unterstrichen, dass er bereit für sein Comeback ist.

Doch das wird nicht so einfach. Das haben auch viele Tennis-Fans erkannt, als sie sich die Auslosung für das Masters in Cincinnati mal genauer angeschaut haben.

Chance auf die Nummer 1

Nach einem Freilos in der ersten Runde wird er in Ohio in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie Davidovich Fokina/Etcheverry antreten. Gerade Davidovich Fokina hat in Toronto gezeigt, zu was er fähig ist. Alexander Zverev kann das bestätigen. Und vor zwei Jahren in Monte Carlo konnte der Spanier Novak Djokovic bereits einmal schlagen. Übersteht der Djoker diese Runde könnte danach Norrie/De Minaur/Monfils warten. Darauf im Viertelfinale Jannik Sinner oder Taylor Fritz, Daniil Medvedev oder Holger Rune im Halbfinale und - natürlich - Carlos Alcaraz im Finale. Viel Konjunktiv, aber ein sehr schwieriger Kojunktiv...

Auch wenn Novak Djokovic wahrscheinlich der letzte Spieler ist, der Extra-Motivation braucht für schwierige Aufgaben: In Cincinnati kann Djokovic wieder die Nummer eins der Welt erobern. Und bei dieser Auslosung wäre das dann auch mehr als verdient.