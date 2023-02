Die Tenniswelt hilft den Erdbeben-Opfern in der Türkei und Syrien

„Tennis Plays for Love“ - mit dieser Initiative möchten die WTA, die ITF, die ATP und die vier Grand-Slam-Turniere die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei unterstützen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 15:32 Uhr

© Twitter/US Open In der Not hält die Tenniswelt dann doch zusammen

Wenn es große Not gibt, dann schaffen es auch die sonst eher uneinigen Königreiche im Tenniszirkus zu einer gemeinsamen Linie zu finden. nachdem mit der Initiative „Tennis Plays for Peace“ die Kriegsopfer in der Ukraine unterstützt wurden, richtet sich die Aufmerksamkeit der WTA, ATP, ITF und der vier Majors nun auf die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien.

„Tennis Plays for Love“ soll möglichst schnell Mittel für die dringend benötigte Hilfe in der betroffenen Region aufbringen. Den Anfang haben die vier Grand-Slam-Turniere mit einer Spende in nicht gemachter Höhe gemacht.

Darüber hinaus wird es ein NFT geben, für das Interessierte bis zum 17. Februar mitbieten können. Wer selbst spenden möchte, kann dies etwa hier machen.