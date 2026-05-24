Diesmal reißen sich die Männer um die Night Sessions

Die abendlichen Auftritte bei den French Open sind 2026 attraktiver denn je. Und das ist den äußeren Umständen geschuldet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 14:33 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils wird die Night Session am Montag bestreiten

Man weiß natürlich nicht, wie die Planungen der Turnierleitung aussehen, aber es ist gut vorstellbar, dass auch 2026 alle Night Sessions bei den French Open von den Männern bestritten werden. Was auch damit zusammenhängt, dass die Übertragung der Abendveranstaltung in Frankreich an einen Streaming-Dienst verkauft wurde. Und dass man eben dort gerne eine Garantie für mindestens drei zu übertragende Sätze hätte.

Das hat die Männer übrigens in den vergangenen Jahren gar nicht so sehr gefreut. Es gab nicht nur eine Stimme aus den vordersten Reihen der Profis, die meinte, dass sie den Frauen gerne den Vortritt am Abend zugestehen würden. Neben dem späten Ende waren es auch die frischen Temperaturen, die als eher lästig wahrgenommen wurden.

Djokovic in der ersten, Monfils in der zweiten Night Session

Nicht so im Jahr 2026! Da könnte man sich sogar vorstellen, dass es ein echtes „G´riss“ um die Night Sessions gibt. Denn mindestens für die erste Woche sind täglich mehr als 30 Grad avisiert, da nimmt man ein bisschen abendliche Kühle gerne. Auch ein Novak Djokovic, der ja den Auftakt gegen Giovanni Mpetshi Perricard am Sonntag ab 20:15 Uhr zugeteilt bekommen hatte.

Dass es am Montag die beiden Franzosen Gael Monfils und Hugo Gaston treffen würde: auch keine Überraschung. Zumal Monfils ja eigentlich jedes Match am Abend bestreiten müsste, denn es könnte ja sein letztes im Stade Roland-Garros sein. Und wenn jemand einen Abschied zur Primetime verdient hat, dann Gael Monfils.



