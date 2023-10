Dimitrov nach seinem Alcaraz-Sieg: "Erfahrung ist wichtig"

Dass er es kann, weiß man schon lange. Aber in Shanghai hat Grigor Dimitrov sein Potential auch mal wieder in ein Top-Ergebnis ummünzen können. Carlos Alcaraz musste gegen den Bulgaren bei dem Masters die Segel streichen. Wie ihm das gelungen ist? Das verriet Dimitrov danach.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 22:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Nach einem seiner besten Ergebnisse der letzten Monate sprach Grigor Dimitrov in der Pressekonferenz darüber, wie er es geschafft hat, den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz zu besiegen und das Viertelfinale in Shanghai zu erreichen.

"Ich denke, das hat zum großen Teil mit Erfahrung zu tun", sagte er. "Ich meine, er ist physisch auf einem anderen Level. Ich habe das Gefühl, dass ich mich körperlich auf einem sehr guten Niveau befinde und mich gut bewege und schnell bin und all das, aber einige Bälle, an die er herankam, waren einfach, sogar für mich als Spieler, schön, ich meine, erstaunlich zu sehen und gleichzeitig auch zu fühlen.

Ein Sieg "ganz oben" für Dimitrov

"Tennis ist ein sehr harter Sport, aber gleichzeitig muss man auch sehr intelligent sein, um zu wissen, was man zum richtigen Zeitpunkt tun muss. Ich glaube, manchmal musste ich das Spiel wirklich ein bisschen verlangsamen und ein bisschen rationaler sein, was die Entscheidungen angeht, die ich zu treffen hatte, wie ich mit bestimmten Situationen umgehen musste, wo ich aufschlug und all das. Ich habe das Gefühl, dass ich genug Werkzeuge in meiner Tasche habe, um sie zu nutzen, wenn ich sie wirklich brauche. Ich denke, heute hatte ich in vielen Momenten des Spiels die richtige Antwort darauf. Ich denke, das hat auch einen großen Unterschied während des Matches gemacht."

Und der 32-Jährige fügte hinzu, dass dies sicherlich einer seiner erfreulichsten Siege in diesem Jahr war: "In Anbetracht all der Umstände während des Jahres und der Art und Weise, wie sich alles für mich bei bestimmten Turnieren entwickelt hat, ist dieser Sieg auf jeden Fall ganz oben anzusiedeln."

Hier das Einzel-Tableau aus Shanghai