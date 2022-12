Diriyah Tennis Cup: Fritz fordert Medvedev im Endspiel, Kyrgios/Tsitsipas verlieren

Der Finalgegner von Daniil Medvedev beim Diriyah Tennis Cup heißt Taylor Fritz. Der US-Amerikaner behauptete sich in der Vorschlussrunde gegen Cameron Norrie. Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas mussten sich im Doppel-Halbfinale unterdessen geschlagen geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.12.2022, 21:31 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz schlug Cameron Norrie

Ein Sieg fehlt Taylor Fritz noch, um sich beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien den üppigen Siegercheck zu sichern. Der US-Amerikaner setzte sich im Halbfinale gegen Cameron Norrie mit 7:6 (4), 4:6 und 10:6 durch und bekommt es im Endspiel nun mit Daniil Medvedev zu tun. Der Russe hatte sich am Nachmittag gegen Stan Wawrinka in zwei Sätzen behauptet.

Fast noch etwas mehr Augenmerk als auf den beiden Einzelpartien lag unterdessen am gemeinsamen Doppel-Auftritt von Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas. Der Australier und der Grieche, die nach ihrer diesjährigen Drittrundenpartie in Wimbledon in einen Clinch geraten waren, unterlagen Hubert Hurkacz und Dominic Stricker mit 6:7 (3) und 6:7 (3).

Kyrgios/Tsitsipas, die während ihrer Halbfinalpartie kaum miteinander kommunizierten, traf somit dasselbe Schicksal wie Dominic Thiem und Alexander Zverev. Die beiden mussten sich Matteo Berrettini und Andrey Rublev mit 3:6 und 6:7 (3) geschlagen geben.