Djokovic, Nadal & Co: Die konstantesten Spieler des letzten Jahrzehnts

Dass Rafael Nadal,Roger Federer und Novak Djokovic den Tennissport im letzten Jahrzehnt dominiert haben, steht außer Frage. Wie eindrucksvol ihre Bilanz aber ist, unterstreicht nun eine weitere Statistik.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.11.2020, 18:56 Uhr

Novak Djokovic konnte im letzten Jahrzehnt gut 87 Prozent seiner Matches gewinnen

Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Exakt 39 Grand-Slam-Titel standen etwa in den letzten zehn Jahren zur Disposition, unzählige Turniersiege wurden in dieser Dekade ausgespielt. Es waren dies zehn Jahre, die vor allem von drei Herren dominiert wurde, von den Big Three, von Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Wenig verwunderlich ist es also, dass es auch diese drei Spieler sind, die in einem kürzlich von ESPN veröffentlichten Vergleich die Nase vorne haben. Nämlich im Percentage an gewonnenen Matches. Sage und schreibe 87,64 % seiner Spiele in den letzten zehn Jahren konnte etwa Novak Djokovic für sich entscheiden, der serbische Weltranglistenerste führt damit das Feld mit deutlichem Sicherheitsabstand an.

Nadal und Federer nahezu gleichauf

Auf Platz zwei ist Rafael Nadal zu finden, der seit 2010 83,86 Prozent seiner Matches gewinnen konnte. Damit liegt der Spanier nur hauchdünn vor Roger Federer, der 83,56 Prozent seiner Partien für sich entscheiden konnte. Auf Platz vier folgt schließlich Andy Murray, der für einige Jahre als Teil der Big Four galt, zuletzt aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Überraschender sind dann schon die Namen, die nach Murray auf dieser Liste zu finden sind. Mit knapp drei Viertel gewonnenen Matches rangiert Juan Martin del Potro, der in diesen Tagen an seinem Comeback feilt, auf Platz fünf. Ihm folgen Kei Nishikori (rund 70 Prozent Siege), David Ferrer (69,72 % Siege) und Milos Raonic. Tomas Berdych und Stan Wawrinka komplettieren schließlich die Top-10.