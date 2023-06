Djokovic: Rückkehr im Showkampf gegen Tiafoe

Nun steht fest wie Novak Djokovic sich auf Wimbledon und damit auf Rasen vorbereitet: Er bestreitet nächste Woche bei einem Einladungsturnier ein Match gegen Frances Tiafoe und setzt damit auf dieselbe Wimbledon-Taktik wie im vergangenen Jahr.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 24.06.2023, 10:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Novak Djokovic wird beim „Giorgio Armani Tennis Classic“ in Hurlingham an den Start gehen. Das Show-Turnier findet eine Woche vor Wimbledon statt. Es wird der einzige Auftritt der Nummer eins der Welt auf Rasen sein, bevor der Serben in Wimbledon seine Titelverteidigung angeht.

"Die Nummer 1 der Welt, @DjokerNole, wird beim Giorgio Armani Tennis Classic spielen, während er sich auf @Wimbledon vorbereitet", verkündete das "Giorgio Armani Tennis Classic" in den sozialen Medien.

Djokovic: Schon 2022 auf das Erfolgsrezept gesetzt

Und er bekommt es dort anscheinend mit dem Sieger des Stuttgarters Rasenturniers zu tun. Laut britischen Tennismedien wird Djokovic nächste Woche Donnerstag im Hurlingham Club nämlich auf die Nummer 10 der Welt, Frances Tiafoe, treffen.

Bereits letztes Jahr entschied sich Djokovic dagegen, vor Wimbledon an einem offizillen ATP-Turnier auf Rasen teilzunehmen.

Stattdessen spielt Djokovic auch 2022 im Hurlingham Club, wo er Felix Auger-Aliassime mit sehr deutlich 6:2 und 6:1 besiegen konnte.