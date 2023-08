Djokovic spricht sich für Night-Sessions aus

Bei den Masters-Turnieren vor den US Open waren sie das große Thema: die Night-Sessions. Novak Djokovic kann die Kritik seiner Kollegen und Kolleginnen nur bedingt verstehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2023, 12:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Kurz vor den US Open wird kaum ein Thema heißer diskutiert, als die Frage um die Night-Sessions. Selbst die Veranstalter aus New York haben sich zu Wort gemeldet und verlauten lassen, dass sie über einen früheren Start der Night-Session nachgedacht haben. Aber aufgrund des Verkehrs und der Arbeitszeiten der Menschen in New York, sich gegen eine Änderung entschieden habem

Novak Djokovic ist zweifellos ein Hauptbetroffener der Night-Sessions. Kaum ein Spieler muss öfters abends auf den Platz und zur besten Sendezeit seine Matches bestreiten. Doch die späten Anfangszeiten für ein breiteres Publikum gefallen nicht jedem und jeder. Besonders in Cincinnati haben sich einige Damen und Herren beschwert, so spät auf dem Platz zu stehen und als Konsequez daraus, erst weit nach Mitternacht ins Bett zu kommen.

Der Djoker hat kein Problem mit den Night-Sessions

Novak Djokovic sieht das aber eher pragmatisch: „Die Turniere versuchen normalerweise, durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Day-Session und die Night-Session mehr Gewinn zu erzielen. Wenn die Day-Session endet, werden die großen Stadien geleert, um die Zuschauer für die Night-Session reinzulassen. Das kostet Zeit. Ob das gut für die Spieler ist, ist vielleicht nicht ideal, aber gleichzeitig muss man ein Gleichgewicht finden, um die Fans zufrieden zu stellen“, so der Serbe am Rande des Masters in Cincinnati.

Für ihn ist das Entertainment für die Fans am Abend der entscheidende Faktor: „Die Night-Sessions sind normalerweise die unterhaltsamsten – erst recht bei den US Open. Sie sind wahrscheinlich die berühmtesten Night-Sessions in unserem Sport. Das fasziniert die Menschen einfach."

Und der Serbe wird mit Sicherheit noch in den Genuss der ein oder anderen Night-Session in seinem Leben kommen.