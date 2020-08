Djokovic? Thiem? Williams? Kerber? Der Favoritencheck presented by Betway zu den US Open!

Mit den US Open steigt das erste große Highlight nach der Corona-bedingten Spielpause. Wer holt sich in Flushing Meadows den Grand-Slam-Titel?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2020, 10:42 Uhr

© Collage/ Fotos von Getty Images Wir haben für euch den großen Favoritencheck zu den US Open!

Der Check bei den Männern

Bleibt Novak Djokovic in der Saison 2020 ungeschlagen? Erreicht Dominic Thiem sein viertes Grand-Slam-Finale und holt den Titel? Gibt es einen anderen Premieren-Sieger?

Novak Djokovic: Der Weg zum Titel führt wohl nur über die aktuelle Nummer eins der Welt. Djokovic hat gerade nach seinem Wiedereinstieg in den Tour-Betrieb gezeigt, was ihn so stark macht: Auch wenn der Serbe von leichten körperlichen Beschwerden geplagt wird wie gegen Ricardas Berankis, reicht es immer noch zum Sieg. Der nächste Auftritt gegen Tennys Sandgren war dann schon wieder von größter Souveränität geprägt. Im Moment steht Novak Djokovic bei 17 Grand-Slam-Titeln. Es wäre eine Überraschung, sollte der Branchenprimus nicht mit Nummer 18 aus New York City abreisen.

betway Siegquote: 1,83

Dominic Thiem: Der Auftritt von Dominic Thiem gegen Filip Krajinovic beim aus Cincinnati nach New York verlegten Turnier hat zwar Rätsel aufgegeben, die Chancen auf den ersten Sieg bei einem Major stehen für Österreichs Nummer eins dennoch nicht schlecht. Zum einen kommt dem extrem fitten Thiem der Turnier-Modus entgegen. In Best-of-Five-Matches kann die aktuelle Nummer drei der Welt ihre körperlichen Vorteile gegenüber den allermeisten Gegnern ausspielen. Dazu kommt, dass die Courts in den beiden größten Stadien, dem Arthur Ashe und dem Louis Armstrong, langsamer zu spielen sind als die Courts ohne Dach. Vorsichtiger Optimismus ist also angebracht.

betway Siegquote: 7,00

Gebt hier eure Wette für euren Favoriten ab!

Alexander Zverev: Wie bei Dominic Thiem ging auch bei Alexander Zverev der Wiedereinstieg in den Wettkampf-Betrieb gründlich in die Hose. Auch wenn die Niederlage gegen Andy Murray extrem knapp ausfiel, Zverev sogar auf den Matchgewinn servierte. Dann aber ließ den gebürtigen Hamburger, wie so oft im vergangenen Jahr, sein Aufschlag im Stich. Für Zverev wird es wichtig sein, in den ersten Runden nicht zu viel Kraft zu lassen. Dann ist für ihn fast alles möglich - wie zuletzt bei den Australian Open Anfang 2020. Da erreichte Sascha erstmals bei einem Major die Vorschlussrunde. Betway zählt den 23-Jährigen allerdings nicht zu den ganz großen Favoriten.

betway Siegquote: 17,00

Daniil Medvedev: In einem "normalen" Jahr würde Medvedev mit viel Druck in die US Open gehen. Dann müsste der Russe nämlich 1.200 Punkte für den Finaleinzug von 2019 verteidigen. Nachdem die ATP die Weltrangliste im Grunde aber eingefroren hat, kann sich Medvedev auf das Wesentliche konzentrieren: Den ersten Sieg bei einem Major. Gerade Daniil Medvedev wird das Publikum in New York aber sehr vermissen: Vor Jahresfrist wurde der Schlaks von den Zuschauern in New York zunächst gnadenlos ausgepfiffen, holte die Menge dann aber mit seinen couragierten Leistungen, vor allem im Endspiel gegen Rafael Nadal, auf seine Seite. Prognosen sind allerdings schwierig: Im Gegensatz zu etwa Dominic Thiem hat Medvedev während der Corona-Pause keine Matches bestritten.

betway Siegquote: 7,00

Gebt hier eure Wette für euren Favoriten ab!

Stefanos Tsitsipas: Der Grieche hat fast die gesamte Corona-Zeit in der Akademie von Patrick Mouratoglou verbracht, dort stringent trainiert, auch am Ultimate Tennis Showdown teilgenommen. Tstsipas hat alle Voraussetzungen, um ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, in spielerischer und athletischer Hinsicht. Wie bei allen anderen Spielern (mit Ausnahme von Djokovic) muss aber die Auslosung passen. 2019 nämlich war für Stefanos Tsitsipas in Runde eins schon Endstation: Da verlor er gegen Andrey Rublev. Laut Betway ist der Grieche in diesem Jahr hinter Djokovic, Medvedev und Thiem anzusiedeln.

betway Siegquote: 8,50

Gebt hier eure Wette für euren Favoriten ab!

Der Check bei den Frauen

Die beiden Führenden der WTA-Weltrangliste, Ashleigh Barty und Simona Halep, fehlen neben anderen Spitzenkräften wie Titelverteidigerin Bianca Andreescu in New York. Schlägt die Stunde einer Newcomerin? Oder setzt sich eine arrivierte Spielerin durch?

Serena Willams: Major-Titel Nummer 24 ist und bleibt das ganz große Ziel von Serena. Vier Mal stand sie seit Mitte 2018 in einem Endspiel eines Grand-Slam-Turniers, verlor gegen Angelique Kerber und Simona Halep jeweils in Wimbldeon, gegen Naomi Osaka und Bianca Andreescu in New York City. Immerhin konnte Serena Anfang 2020 ihren ersten Turniersieg seit 2017 feiern (in Auckland). Die Generalprobe lief allerdings nicht nach Wunsch. Gegen die Griechin Maria Sakkari konnte Williams beim Stand von 7:5 und 5:3 nicht ausservieren, musste sich in drei Sätzen geschlagen geben.

betway Siegquote: 6,50

Karolina Pliskova: Die Tschechin wird als Nummer eins in das erst zweite Grand-Slam-Turnier 2020 starten. Pliskova war vor vier Jahren knapp am Sieg dran, konnte eine Führung im dritten Satz des Endspiels gegen Angelique Kerber aber nicht ins Ziel bringen. Die schnellen Bedingungen müssten Pliskova eigentlich liegen, der Wiedereinstieg in den Tour-Betrieb fiel mit der Auftaktniederlage gegen Veronika Kudermetova allerdings äußerst enttäuschend aus.

betway Siegquote: 11,00

Gebt hier eure Wette für euren Favoriten ab!

Naomi Osaka: Osaka hat 2018 die Tenniswelt entzückt und geschockt, als sie durch die US Open gerauscht ist und im Endspiel Serena Williams keine Chance ließ. Die Japanerin hat das volle spielerische und athletische Paket im Angebot, lediglich die Nerven könnten Osaka einen Streich spielen. Dennoch gilt die zweifache Grand-Slam-Siegerin bei Betway als Topfavoritin auf den Titel.

betway Siegquote: 6,00

Gebt hier eure Wette für euren Favoriten ab!

Cori Gauff: Die Teenagerin hat im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, als sie 15-jährig in Wimbledon das Achtelfinale erreichen konnte. Im Herbst folgte der ersten Turniersieg ihrer Karriere auf der WTA-Tour in Linz. Die Vorbereitung auf die US Open verlief nur halb nach Wunsch: in Lexington reichte es noch immerhin zum Halbfinale, in New York gab es vor wenigen Tagen eine glatte Niederlage gegen Maria Sakkari.

betway Siegquote: 19,00

Angelique Kerber: Die Championesse von 2016 geht als die große Unbekannte in die US Open. Kerber hat sich während der Corona-Pause wieder mit Erfolgscoach Torben Beltz zusammengetan, sich spielerisch aber an keinen Schaukämpfen wie etwa in Berlin beteiligt. Auch das aus Cincinnati nach New York verlegte WTA-Premier-Mandatory-Turnier hat die ehemalige Nummer eins der welt ausgelassen. Kerber wird also frisch ans Werk gehen, wiewohl ohne Spielpraxis.

betway Siegquote: 26,00

Gebt hier eure Wette für euren Favoriten ab!