Djokovic wieder Weltranglisten-Erster - auf Sand wird es spannend

Novak Djokovicwird ab Montag wieder die Spitze der ATP-Weltrangliste übernehmen. Während der Sandplatz-Saison haben er und sein erster Verfolger Carlos Alcaraz beinahe identisch viele Punkte zu verteidigen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.04.2023, 12:21 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat zuletzt in Dubai gespielt

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami wird wohl das letzte gewesen sein, das Novak Djokovic wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Corona-Virus aus jruistischen Gründen versäumt hat. Aber auch wenn Djokovic beim Sunshine Double sicherlich gerne gespielt hätte, so bleibt doch die für den Serben und seine Fans schöne Erkenntnis, dass Djokovic ab Montag wieder von ganz oben in der Weltrangliste grüßen wird.Denn Carlos Alcaraz hätte in Miami seinen Titel verteidigen müssen, um an der Spitze zu bleiben. Das hat Jannik Sinner bereits im Halbfinale verhindert.

Wie aber geht es in den kommenden Wochen weiter, wer hat wo welche Punkte zu verteidigen? Novak Djokovic geht mit 380 Punkten Vorsprung auf Carlos Alcaraz in die Sandplatzsaison. Realistischerweise werden diese beiden Spieler kurzfristig die Spitzenposition untereinander ausmachen. Stefanos Tsitsipas, im Live-Ranking auf position drei, hat schon in Monte-Carlo 1.000 Punkte zu verteidigen. Und liegt aber schon jetzt mehr als einen Tausender hinter Alcaraz.

Was also haben Djokovic und Alcaraz für die kommenden Wochen in ihrem Rankings-Breakdown vermerkt, welche Punkte gilt es wo zu verteidigen?

Turnier Djokovic Alcaraz Monte-Carlo 10 (2R) 10 (2R) Banja Luka/Barcelona 150 (F) 500 (S) Madrid 360 (HF) 1.000 (S) Rom 1.000 (S) 0 (nicht gestartet) Roland Garros 360 (VF) 360 (VF) Gesamt 1.880 1.870

Bei vier Gelegenheiten könnten sich Djokovic und Alcaraz also begegnen, im vergangenen Jahr war das im Halbfinale von Madrid der Fall, in dem sich der Spanier behauptete. Eine spannende Frage ist allerdings: Werden die beiden bei den genannten Veranstaltungen auch wirklich an den Start gehen? Gerade Carlos Alcaraz weiß, wie gut ihm lohnende Pausen tun. Weshalb er 2022 in Rom ja auch gefehlt hat.

Beim Sand-Auftakt in Monte-Carlo gilt es indes schon die Fragen zu beantworten, wie Novak Djokovic nach seiner längeren Zwangspause in die Sandplatz-Tournee startet. Und wie frisch Carlos Alcaraz nach den anstrengenden fast vier Wochen in Indian Wells und Miami wieder ist.

Aber natürlich gilt: Carlos Alcaraz muss ja nicht nur seine Punkte aus dem Vorjahr verteidigen - um wieder die Nummer eins zu werden, muss der 19-Jährige auch knapp 400 Punkte mehr als Novak Djokovic gewinnen.