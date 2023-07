Dominic Thiem - Aufi, obi, aufi

Mit den drei Turnierstarts in Gstaad, Umag und bei den Generali Open in Kitzbühel steht Dominic Thiem - wie andere Spieler auch - vor großen Anforderungen, was die Anpassung an die Höhenlage anbelangt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 23:11 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schlägt kommende Woche in Umag auf

Am Mittwoch dieser Woche hat Felix Gall (ein Osttiroler, wenn jemand das versäumt haben sollte) die Königsetappe der Tour de France mit einem beherzten Antritt auf der letzten Steigung für sich entschieden. Sagenhaft 5.405 Höhenmeter mussten die Radler an diesem Tag bewältigen, eine Übung, die man zuhause nur mit optimaler Vorbereitung nachmachen sollte.

Ganz so arg wird es Dominic Thiem und einige andere Spieler nun nicht herfuchsen. Aber wer auch immer in dieser Woche in Gstaad am Start war und danach plant, entweder in Hamburg oder Umag und schließlich in Kitzbühel bei den Generali Open aufzuschlagen, der muss sich auch anpassungsfähig zeigen: Gstaad liegt auf einer Höhe von 1.050 Meter, Hamburg und Umag auf Meereshöhe, in Kitzbühel wird auf 762 Metern gespielt. Was das Flug- und Absprungverhalten der Bälle massiv beeinflusst.

Thiem, Hanfmann, Altmaier in verschiedenen Höhenlagen

Man erinnert sich etwa an Florian Mayer, den deutschen Feingeist, der während seiner Karriere einmal zu Protokoll geb, dass er Kitzbühel als solches natürlich liebe (wie könnte er auch nicht?), dass die Bälle aber derart frei fliegen würden, dass er mit seinem Spiel in der Sporthauptstadt der Alpen nichts reißen würde.

Dominic Thiem wird einer der Spieler sein, der den 1.812-Höhenmeter-Swing auf sich nimmt. 2015 hat Thiem schon eimal Umag, Gstaad und Kitzbühel innerhalb von drei Wochen gespielt. Allerdings in exakt dieser Reihenfolge. Es musste also nur einmal eine große Umstellung erfolgen. Die Erfolge vor acht Jahren waren bekanntlich sehr gut: Thiem gewann in Umag und Gstaad, schaffte es in Kitzbühel bis ins Halbfinale (wo er gegen Philipp Kohlschreiber verlor).

In dieser Saison werden auch Lorenzo Sonego (kommende Woche in Umag) oder Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier oder Miomir Kecmanovic (in Hamburg) das „Aufi, obi, aufi“ mitmachen.

Wie schwierig die Umstellung zwischen Umag und Kitzbühel fallen kann, hat vor knapp zwei Jahren übrigens ein aufstrebender junger Spanier erfahren: Carlos Alcaraz nämlich. Der mittlerweile zweimalige Major-Champion war als Turniersieger aus Kroatien nach Tirol gekommen. Und verlor dann in Runde eins gegen Alexander Erler.