Dominic Thiem: Augen zu und durch bis Paris

Dominic Thiem tritt in dieser Woche beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril an. Dort will der Österreicher Matchpraxis sammeln. Und ein paar Punkte für die ATP-Weltrangliste.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.04.2022, 11:06 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem braucht derzeit vor allem Matchpraxis

Estoril ist für österreichische Tennisasse historisch betrachtet kein schlechtes Pflaster, Thomas Muster hat dort zweimal den Titel geholt. 1995 und 1996, also auch im jenem Jahr, als Muster ein paar Wochen später in Roland Garros seinen größten Erfolg eingefahren hat. Das Championat in Roland Garros steht auch bei Dominic Thiem noch auf der sportlichen Bucket List, unabhängig vom Ausgang der heute beginnenden Turnierwoche in Portugal wäre ein Sieg am Bois du Boulogne im Jahr 2022 als ziemlich deftige Überraschung zu werten.

In Estoril geht es für Thiem jedenfalls gegen Benjamin Bonzi los, einem Mann, der zwischen den Parallel-Welten Challenger- und ATP-Tour pendelt, mit immer stärkerem Fokus auf letzterer. Bonzi hat in dieser Saison schon den Challenger in Cherbourg gewonnen, überstand zuletzt in Monte-Carlo die Qualifikation, um dann in Runde eins gegen Daniel Evans zu verlieren. Besonders viel Matches hat der Franzose in diesem Jahr noch nicht bestritten - im Vergleich zu den erst zwei Partien von Dominic Thiem nehmen sich die 16 offiziell auf der ATP-Tour registrierten von Bonzi aber geradezu mächtig aus.

Thiem in Madrid mit Protected Ranking

Pedro Cachin und John Millman. Das ist die Liste der Thiem-Matches nach der Rückkehr auf die Tour. Einmal auf Asche in Marbella, dann letzte Woche in Belgrad. Wo Dominic Thiem immerhin endlich wieder die Möglichkeit bekommen hat, mit den ganz Großen zu trainieren. Etwa dem Hausherren Novak Djokovic. Mittlerweile ist der US-Open-Champion von 2020 in der Weltrangliste allerdings bis auf Position 93 abgerutscht. Was ihn gegen den auf Platz 58 klassierten Bonzi qua Papierform zum Außenseiter macht.

Auf die Weltrangliste wird Thiem aber ohnehin nur mit einem halben Auge schielen. Denn die Aussichten für die kommenden Wochen sind nicht besonders heiter: In Madrid etwa stehen 360 Zähler zur Verteidigung in Aussicht. Ein Halbfinale also. Um ins Tableau zu kommen, musste Thiem übrigens erstmals sein Protected Ranking (dieses steht bei sechs) einsetzen. Neun solcher Möglichkeiten gibt es, die zweite wird schon in der Woche nach Madrid in Rom genutzt.

Nein, Matchpraxis ist gefragt, je mehr umso besser, in Estoril könnte das in Runde zwei ein Treffen mit Sebastian Korda oder Pierre-Hugues Herbert bedeuten. Der Franzose gilt nicht gerade als Lieblingsgegner von Dominic Thiem. In Zeiten wie diesen würde der 28-Jährige aber wohl auch einem Vergleich mit dem Franzosen freudvoll entgegen blicken.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril