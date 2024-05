Dominic Thiem beim Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt dabei

Es könnte einer seiner letzten Auftritte als aktiver Tennisprofi werden: Dominic Thiem wird Mitte Oktober beim Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt aufschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.05.2024, 17:23 Uhr

© UTS Die zweite Ausgabe des Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt gibt es im Oktober

Der Abschied aus Roland-Garros nach der Niederlage gegen Otto Virtanen in der zweiten Runde der Qualifikation ist noch in frischer Erinnerung, nun geht es für Dominic Thiem darum, den Rest seiner letzten Saison als aktiver Tennisprofi zu planen. Ein Fixpunkt dabei wird der Auftritt beim Ultimate Tennis Showdown vom 17. bis zum 20. Oktober in Frankfurt sein. Thiem wird dabei wie gewohnt als "Dominator" firmieren, die von Patrick Mouratoglou ins Leben gerufene Veranstaltung hantiert ja gerne mit Spitznamen.

Weitere Beispiele gefällig? In Frankfurt geigen auch Alex "Demon" de Minaur, Jan-Lennard "The Thunder" Struff oder Frances "Big Foe" Tiafoe auf. Dominic Thiem geht beim UTS fast als Veteran durch - so hat er schon in der Akademie von Mouratoglou und auch in Oslo mitgemacht.

Das Format beim Ultimate Tennis Showdown sieht vor, dass die Matches in vier Vierteln zu je acht Minuten gespielt werden, es keinen zweiten Aufschlag gibt, die Zeit zwischen den Aufschlägen noch enger beschränkt ist als auf der ATP-Tour. Dazu kommen "Karten", die die Teilnehmer je nach Spielsituation ausspielen können - etwa jene, dass ein bestimmter Punkt dreifach zählt.

Für die Fans auch spannend: In Frankfurt wird es eine Skill Challenge geben, an der alle der insgesamt acht Teilnehmer partiziperen werden.