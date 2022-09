Dominic Thiem bekommt Wildcard für Challenger in Rennes

Dominic Thiem wird vor den ATP-Turnieren in Metz und Tel Aviv einen Zwischenstopp auf der Challnger-Tour einlegen - und zwar in Rennes.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 19:18 Uhr

© GEPA Pictures Wir sehen uns in Rennes! Dominic Thiem hat seinen Turnierplan erweitert

Unmittelbar nach seinem Aus gegen Pablo Carreno Busta bei den US Open 2022 wollte sich Dominic Thiem noch nicht genau festlegen, wie die unmittelbare Zukunft aussehen würde, nun wurde bekannt, dass Thiem eine Wildcard für das ATP-Challenger-Turnier in Rennes angenommen hat. Es wird der dritte Auftritt von Thiem in der zweithöchsten Etage des Profitennis in diesem Jahr werden, die ersten beiden gab es in Marbella und Salzburg.

Thiem, der morgen seinen 29. Geburtstag feiern wird, war schon 2012 und 2013 zu Gast in Rennes, wo wie in Metz und Tel Aviv auf Hartplatz gespielt wird. Im Moment liegt er auf Position 211 der ATP-Weltrangliste.