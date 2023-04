Dominic Thiem - Der Optimismus ist zurück

Nach seinen guten Auftritten in Monte-Carlo blickt Dominic Thiem optimistisch in die Zukunft.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.04.2023, 20:53 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem verlor in Monte-Carlo in Runde zwei

Unter dem Strich steht für Dominic Thiem auch in dieser Woche ein frühes Aus zu Buche. Die Art und Weise, wie sich der 29-Jährige in Monte-Carlo präsentierte, darf den österreichischen Tennisfans aber durchaus Hoffnung machen. "Die Woche war super", zog auch der US-Open-Sieger von 2020 ein positives Fazit.

Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam um Benjamin Ebrahimzadeh scheint Thiem zu gefallen. "Die Chemie mit den neuen Leuten passt sehr gut. Es waren nur vier oder fünf Tage, aber die waren top", erklärte der ehemalige Weltranglistendritte, der nach seinem Auftaktsieg über Richard Gasquet in Runde zwei gegen den späteren Finalisten Holger Rune vor allem im zweiten Satz einen guten Eindruck hinterließ.

"Ich werde schauen, dass ich gegen solche Leute beim nächsten Mal von Anfang an mit dem Tempo zurechtkomme", meinte Thiem nach der 2:6 und 4:6-Niederlage. Zu einem Wiedersehen mit Rune könnte es bereits in der kommenden Woche kommen. Dafür müsste der Niederösterreicher in München allerdings das Finale erreichen.

In absehbarer Zukunft möchte Thiem wieder um Titel mitspielen. "Ich habe sehr viel trainiert und gute Umfänge gehabt", erklärte der Lichtenwörther. "Es sind aber noch viele Sachen, die nicht passen. Die muss ich einfach ausmerzen - mit dem Ziel Paris, damit ich dort wieder sehr, sehr gut spiele.“