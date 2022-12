Dominic Thiem: "Die Erwartungen steigen"

Dominic Thiem bewies in den vergangenen Wochen und Monate ansteigende Form. Die Erwartungshaltung des Österreichers wurde dadurch nicht kleiner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2022, 17:15 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem will 2023 voll angreifen

Noch bevor in Australien die neue Saison offiziell eröffnet wird, bereitet sich ein Teil der Weltelite bei der World Tennis League in Dubai auf die anstehende Spielzeit vor. Auch Dominic Thiem holt sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Feinschliff für das kommende Jahr - und blickt diesem durchaus positiv entgegen.

"Ich habe das Gefühl, dass es in eine gute Richtung geht. Der Weg ist positiv für mich. Ich bin sehr glücklich mit der Art und Weise, wie ich trainiere", meinte der US-Open-Sieger von 2020 am Rande des Team-Schaukampfs gegenüber "The National".

Druck hilft Thiem

Thiem blickt auf eine schwierige Saison zurück. Der Österreicher kehrte nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung erst im März auf die Tour zurück und verlor seine ersten sieben Matches. Erst ein Trainingsblock nach den French Open brachte ihn zurück in die Erfolgsspur. "Ich habe mir gesagt, dass ich mich ein bisschen unter Druck setzen muss, wieder Spiele zu gewinnen. Das hat gut funktioniert", erklärte der Lichtenwörther, der in der Weltrangliste aktuell auf Position 102 steht.

Doch schon bald soll es für Thiem wieder in die vordersten Regionen des Rankings gehen. Das Ziel sei gewesen, in der Off-Season wieder sein Toplevel zu erreichen. Das ist dem 29-Jährigen offenbar gelungen: "Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich auf einem guten Weg bin und gleichzeitig steigen die Erwartungen für das neue Jahr."

Thiem schon früh gegen Weltklassespieler?

Bei den Australian Open in Melbourne wird Thiem definitiv im Hauptfeld stehen. Angesichts seiner Weltranglistenposition könnte schon in der ersten Runde ein Weltklassemann warten - wie auch bei sämtlichen anderen Turnieren. "Aber ich bin fit, freue mich auf den Wettkampf und darauf, zu starten", so Thiem.

Das Ziel für die kommende Saison ist klar: Thiem will - wie in seiner besten Zeit - das Gefühl haben, jederzeit jeden Gegner schlagen und in die Spätphasen aller Turniere vordringen zu können. "Ich hoffe, dass das 2023 wieder der Fall sein wird."