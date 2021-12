Dominic Thiem: Erste Bedenken hinsichtlich der Weltrangliste

Dominic Thiem wird die Australian Open Anfang Januar also auslassen und erst in Cordoba auf die ATP-Tour zurückkehren. Das hat Auswirkungen auf die Weltranglistenposition des Österreichers.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.12.2021, 17:25 Uhr

Dominic Thiem muss gleich zu seiner Rückkehr in Südamerika voll punkten

Sie kam nicht vollends überraschend, die Absage von Dominic Thiem für die Australian Open Anfang des kommenden Jahres. Zu knapp war die Zeit für den ehemaligen Weltranglistendritten, nach einer Verkühlung doch noch fristgerecht für das erste Major-Event des Jahres in Form zu kommen. So zieht es den Lichtenwörther nun also nach Südamerika, wo Thiem seine Saison 2022 bei vier Sandplatz-Events beginnen wird.

Dort heißt es für den Österreicher "punkten ist Pflicht", hat die Absage für die Australian Open doch klarerweise auch Auswirkungen auf die Weltranglistenposition des 28-Jährigen. Ende Januar wird Thiem wohl nur noch um Platz 50 geführt werden - eine problematische Ausgangslage insbesondere angesichts der europäischen Sandplatz-Tour, die für den Niederösterrecher zweifelsohne eine der wichtigsten Phasen der Saison darstellt.

Harte Cuts bei europäischen Sandplatz-Klassikern

Im Vorjahr waren die Final Cuts für die ATP-Masters-1000-Events in Monte Carlo, Madrid und Rom standesgemäß sportlich, durfte man sich im Fürstentum noch als Weltranglisten-67. über einen Platz im Hauptfeld freuen, war der Cut in Rom bereits mit Rang 51. Nicht unwahrscheinlich ist es also, dass Dominic Thiem im kommenden Jahr so manches Mal auf eine Wildcard angewiesen sein könnte. Die die Veranstalter dem US-Open-Sieger aus 2020 jedoch höchstwahrscheinlich gerne ausstellen dürften.

Besser gestaltete sich im Übrigen die Lage beim ATP-Masters-1000-Event von Miami, wo im Vorjahr erst mit Platz 118 Schluss war. Dies dürfte jedoch auf die Besonderheit der Vorsaison zurückzuführen sein, wo das Event in Miami ohne das Turnier von Indian Wells ausgetragen wurde. 2022 soll das "Sunshine Double" wieder wie gewohnt abgehalten werden.

Thiem mit starker Konkurrenz in Südamerika

Dass der reine Start bei den größten Turnieren bei schlechterer Platzierung in der Weltrangliste nicht die einzige Problematik ist, zeigt das Beispiel Andy Murray. Zwar kam der Schotte insbesondere zum Saisonende immer besser in Form, für große Runs in den Turnieren sollte es für den ehemaligen Weltranglistenersten aber nicht reichen. Zu hart gestaltete sich zumeist die Auslosung für den Veteranen.

Auch für Dominic Thiem dürfte die Konkurrenz zu seiner Rückkehr eine harte werden. Beim ATP-250-Event von Cordoba haben mit Diego Schwartzman, Lorenzo Sonego und Fabio Fognini drei ausgemachte Sandplatzspezialisten ihren Start angekündigt. Gegen Lorenzo Sonego musste sich Thiem erst im Vorjahr beim ATP-Masters-1000-Event von Rom geschlagen geben.

Die Rückkehr wird wohl keine einfache für den Österreicher, der seit Sommer 2021 kein Match mehr auf professioneller Ebene bestritten hat. Zumindest die Worte, die der ehemalige Weltranglistendritte am Dienstag an seine Fans richtete, stimmen optimistisch. Dort sprach der Lichtenwörther von hoher Intensität, die er im Training bereits durchziehen könne. Und, am wichtigsten: von einem beschwerdefreien Handgelenk.