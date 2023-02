Dominic Thiem: "Es gibt keinen alleinigen GOAT"

Dominic Thiem kehrt in Buenos Aires auf Sandplatz zurück. Im Vorfeld des ATP-250-Events hat der Österreicher über seine mittelfristigen Ziele, die körperliche Verfassung und die Big Three gesprochen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.02.2023, 14:08 Uhr

Dominic Thiem wechselt in dieser Woche auf Sandplatz

Nun soll es also der mit Thiem so vertraute Sandplatz richten für den ehemaligen Weltranglistenersten: Ab Dienstag schlägt Östereichs Nummer eins beim ATP-250-Event von Buenos Aires auf - um dort den ersten Saisonsieg einfahren zu können und gleichzeitig Selbstvertrauen für die kommenden Wochen und Monate zu tanken. Das größte Ziel des Östereichers sei es aber, das betonte Thiem im Interview mit ole, in der Weltrangliste wieder nach oben zu kommen.

Das erste, nicht aber das größte Ziel sei es hingegen, mit dem ersten Sieg im Kalenderjahr 2023 wieder in einen Flow zu kommen. "Ich habe viele Ziele, aber das Ranking scheint fundamental wichtig für mich, weil ich derzeit damit zu tun habe, im Hauptfeld von ATP-Turnieren zu stehen", erklärte Thiem, der in der Weltrangliste derzeit nur auf Rang 99 zu finden ist. Nach seinem US-Open-Triumph war der 29-Jährige bis auf Rang drei der ATP-Weltrangliste vorgedrungen.

Thiem und der US-Open-Sieg

Der US-Open-Titel, er sei es auch gewesen, der für einen Bruch in der Karriere des Dominic Thiem gesorgt habe, wie der Lichtenwörther nun betonte: "Die ersten Wochen und Monate waren nicht einfach für mich. Ich habe ein großartiges Ziel erreicht und man weiß dann nicht, wie man weitermachen soll. Es war alles andere als einfach und damit nicht genug: Ich habe mich verletzt und konnte nicht viel machen", erinnert sich Thiem.

Nicht die Monate nach dem US-Open-Triumph seien die härtesten seiner Laufbahn gewesen, vielmehr waren das die Jahre in der Jugend, in denen man hart arbeitet und gleichzeitig nicht wisse, wohin die Reise einmal gehen wird. "In den zwei Jahren nach dem Grand-Slam-Titel habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, die mir dabei geholfen haben, für all das zu wachsen, was von jetzt an kommt. Zum Glück ist jetzt alles in Ordnung, ich fühle mich physisch vollkommen und ich bin bereit, da raus zu gehen und wieder zu fighten. Ich hoffe, dass ich mit Verlauf der Monate wieder näher an die Spitze herankommen werde", erklärte Thiem.

Thiem über GOAT-Debatte

Für den Österreicher sei ein Antreten beim ATP-250-Event von Buenos Aires indes eine nur logische Entscheidung gewesen: "Es ist immer eine leichte Entscheidung für mich, in dieses Land und zu diesem Turnier zu kommen, das ich zwei Mal gewonnen habe und beim dritten mal im Halbfinale ausgeschieden bin", sagte Thiem. "Ich hatte hier großartige Ergebnisse und mir gefällt die Stadt. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, liebe ich es, diese aktiven Menschen zu sehen, die in den Straßen und in den Winkeln der Stadt Sport treiben."

Zuletzt hatte der Österreicher für etwas Aufsehen gesorgt, als er mit einem Statement indirekt Roger Federer aus dem Rennen um den GOAT ausgeschlossen hatte. Mit dieser Interpretation hat der Lichtenwörther nun, in Argentinien aufgeräumt: "Ich bewundere sie gleichermaßen. Es wird immer darüber gesprochen, wer besser ist als der andere, und das ist wirklich nicht gut. Ich will es nicht sagen. Ich finde, das ist respektlos jedem einzelnen von ihnen gegenüber, sie alle haben unfassbare Dinge erreicht, die wahrscheinlich niemand sonst in seinem Leben erreichen wird. Es gibt keinen alleinigen GOAT, alle drei verdienen es, weil sie einzigartig sind."