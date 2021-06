Dominic Thiem: Heikle Verletzung "gescheit ausheilen lassen"

Dominic Thiem hat sich am Rande des Formel-1-Rennens in Spielberg zu seiner Verletzung geäußert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2021, 16:03 Uhr

Wimbledon ist gerade gestartet und einige prominente Namen fehlen auf der Teilnehmerliste: neben dem von Rafael Nadal nämlich auch der von Dominic Thiem.

Thiem hatte sich beim ATP-Turnier auf Mallorca am rechten Handgelenk verletzt, fünf Wochen muss er sich nun schonen - und gut aufpassen. "Das ist natürlich ein bisserl eine heikle Verletzung. Ich muss schauen, dass ich das richtig gescheit ausheilen lasse", erklärte der Lichtenwörther im Rahmen des Formel-1-Rennens am Wochenende in Spielberg.

Thiem gab sich zeitgleich aber zuversichtlich, als dass die Verletzung, wenn er fünf Wochen lang aufpasse und in der Schiene nichts mache, erledigt sein solle. "Ich bin bei Weitem nicht der Erste, der das hat. Wenn man aufpasst, dann sollte da in der Folge überhaupt nichts sein."

Langt es für Thiem zu den US Open?

Thiems Verletzung kommt in einem Jahr, das neu ist für den Weltranglisten-Vierten - insofern, als dass zum ersten Mal seit langer Zeit nicht viel zusammengelaufen ist. Auch mental bedingt, nach dem Erreichen des großen Ziels im Vorjahr, dem Sieg bei den US Open.

Auf der Titelverteidigung in New York wird nunmehr auch das große Augenmerk liegen. Ob es, auch aufgrund der Auszeit, realistisch ist? "Es wird nicht leicht, zurückzukommen. Mein Ziel ist einfach, dass ich nach fünf Wochen topfit bin und dann wieder leicht mit dem Tennis anfangen kann. So gut Tennis spielen kann ich, dass ich wieder zurückkommen kann.“

Aktuell stünden die Therapien im Vordergrund, hinzu kommen regelmäßige Checks beim Arzt in Barcelona, wohin der 27-Jährige immer wieder fliegen muss. Dort aber ist Thiem bei Angel Ruiz Cotorro in guten Händen - dieser ist auch der Doc von Rafael Nadal.