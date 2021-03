Dominic Thiem - Medaille bei Olympia als großes Ziel

Dominic Thiem hat vor seinem ersten Einsatz beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai in einem Interview bekräftigt, dass er einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 plant. Und sich dort auf die Jagd nach Edelmetall begeben möchte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2021, 18:18 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem will sich in dieser Woche in Dubai freuen

Christopher O´Connell oder Llyod Harris, das sind die potenziellen Gegner von Dominic Thiem, der an Position eins gesetzt mit einem Freilos in das ATP-Tour-500-Turnier in Dubai startet. Vor allem der Südafrikaner Harris ist dabei keineswegs zu unterschätzen, hat er doch vergangene Woche in Doha Stan Wawrinka besiegt. Und als Qualifikant in Dubai auch schon Matchpraxis gesammelt. Thiem wiederum ist in Doha im Viertelfinale an Roberto Bautista Agut gescheitert. Was er im Interview vor seinem Einstieg in Dubai aber als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet.

Ebenfalls ein Thema: Olympia 2021. Noch ist keineswegs sicher, dass die Spiele in Tokio tatsächlich ausgetragen werden können. Zuletzt hieß es von Seiten der Veranstalter, dass ausländische Zuschauer in Tokio nicht zugelassen sein würden. IOC-Präsident Thomas Bach verkündete wiederum vollmundig, dass das IOC für die Sportler Impfdosen gegen das Corona-Virus bereitstellen würde. Für jemanden wie Novak Djokovic, der einer verpflichtenden Impfung bekanntlich kritisch gegenüber steht, eher kein Grund, vor Freude die Arme in die Höhe zu reißen.

Thiem - Olympia und die French Open als Ziele

Diesen Aspekt ließ Thiem in seinem Interview aber außen vor. Vielmehr betonte der Österreicher, dass ihm die einjährige Verschiebung durchaus zupass gekommen sei. Im vergangenen Jahr wäre sich eine Teilnahme in Tokio nicht ausgegangen, 2021 soll es aber zur olympischen Premiere Thiems kommen. Rio de Janeiro 2016 hatte Thiem noch ausgelassen. Sollte Dominic Thiem aber in Japan aufschlagen, dann sicher nicht unter dem Motto "Teilnehmen ist alles", wie der 27-Jährige betonte. "Eine olympische Medaille ist eines der großen Ziele in diesem Jahr", führte Thiem aus.

Das zweite große Vorhaben: der erste Triumph bei den French Open. Dort hat Thiem bereits zweimal das Endspiel erreicht, zu beiden Anlässen aber gegen Rafael Nadal verloren. Im Herbst 2020 kam Thiem mit den frischen Emotionen des Sieges bei den US Open, aber auch körperlich und psychisch erschöpft nach Roland Garros. Das soll in der laufenden Saison anders werden: "Dafür versuche ich hinzuarbeiten."

