Dominic Thiem mit Chance auf weitere Punkte

Dominic Thiem hat in den kommenden Wochen wenige Weltranglistenpunkte zu verteidigen, was einen schnellen Aufstieg im Ranking zur Folge haben kann.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 08:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures

Auch in dieser Woche wird Thiem wieder auf der Challenger Tour um Weltranglistepunkte spielen. Mit einer Wildcard geht es in dieser Woche in Perugia zum Auftakt gegen Flavio Cobolli. Auch in der kommenden Woche wird Dominic Thiem mit einer Wildcard beim ATP-Turnier in Halle an den Start gehen. Dadurch ergeben sich für Thiem gute Chancen, um im Ranking wieder Plätze gut zu machen.

Denn in der Rasensaison 2023 hat der ehemalige US-Open-Sieger keine Punkte zu verteidigen. Gerade bei einem Turnier der 500er-Kategorie, wie es in Halle ansteht, kann ein Sieg (für das Erreichen des Achtelfinals gibt es bereits 45, für das Viertelfinale 90 Punkte) weitere Plätze nach oben in der Weltrangliste bedeuten.

Jedoch wird auch weiterhin nicht das primäre Ziel von Dominic Thiem darauf ausgelegt sein, dass Sprünge von 15 oder 30 Plätzen gelingen. Es soll zurück an die Spitze gehen. Und dafür ist der Rasen sicherlich nicht der gemachte Untergrund für einen Spieler, der auf dem Grün bisher nicht seine größten Erfolge feiern konnte.

Thiem muss nach Wimbledon auf Sand nur 180 Punkte verteidigen

Selbst nach Wimbledon besteht für Dominic Thiem kein Grund zur großen Panik, auch wenn das Punktepolster schrumpfen kann. 180 Punkte gibt es beim nachgelagerten Sandplatz-Swing aus dem letzten Jahr zu verteidigen, darunter das Halbfinale in Gstaad (90 Punkte) und die beiden Viertelfinals in Bastad und Kitzbühel (jeweils 45 Punkte). Beim größten der Sandplatzturniere nach Wimbledon, den Hamburg Open, keine Punkte zu verteidigen, sollte eine Teilnahme dort möglich sein.

Vielleicht sind also die kommenden sieben Wochen der langersehnte Durchbruch, um die alte Form zu erreichen und den ehemaligen Ranglistenpositionen wieder näher zu kommen.