Dominic Thiem - „Paris war der Tiefpunkt"

Dominic Thiem hat seinen Kurzurlaub beendet, jetzt geht die Vorbereitung für die neue Saison los. In der Sendung „Sport und Talk im Hangar 7“ bei ServusTV hat die österreichische Nummer eins aber auch noch einmal Bilanz über das abgelaufene Tennisjahr gezogen.

15.11.2022

© Getty Images In Paris hatte Dominic Thiem viele Gründe, sich die Haare zu raufen

Sylt im Herbst, das ist nicht der klassische Badeurlaub für den erfolgreichen Tennisprofi nach einer langen Saison (wie ihn etwa Denis Shapovalov vor der Finalrunde im Davis Cup mit seiner Freundin noch schnell eingelegt hat). Aber wie man in Norddeutschland weiß: Es gibt kein schlechtes Wetter, höchstens schlechte Kleidung. Und Dominic Thiem hat gemäß seinen Bildern auf Instagram in seiner kurzen Erholungsphase alles richtig gemacht.

Jetzt ist es aber auch schon wieder Arbeit angesagt. Jez Green übernimmt für die kommenden Tage das Regime, wie Thiem am Montagabend bei ServusTV im „Sport und Talk im Hangar 7“ erläuterte. „Wir werden eine Woche nur Fitness machen, den Tennis-Schläger noch nicht in die Hand nehmen, und dann kombinieren,“ so der US-Open-Champion von 2020. In Wien hatte Thiem ja schon angekündigt, dass er von sich und seinem Fitness-Coach nicht weniger erwarte, als als „Maschine“ in die kommende Saison zu gehen.

Thiem beendet Saison nach Wien

Dass diese mit einer Teilnahme im Hauptfeld der Australian Open beginnen wird, davon ist auszugehen. Thiem hat die Top 100 zwar nicht ganz geschafft, aber knapp drüber sollte auch gut genug sein. Zumal späte Absagen keine Ausnahme sind, aus welchen Gründen auch immer.

Bei ServusTV reflektierte Dominic Thiem aber auch noch einmal das Tennisjahr 2022, das er nach dem Aus bei den Erste Bank Open gegen Daniil Medvedev mit 561 Zählern abgeschlossen hat. Besondere Narben hat dabei ein Ort hinterlassen, an dem Thiem sich eigentlich immer extrem wohl gefühlt hat: das Stade Roland Garros. „Paris war ein Ort, an den ich nur gute Erinnerungen hatte, wohin ich in der Vergangenheit schon öfter mit nicht so guter Form gereist war - und dann hatte sich dort alles ins Positive gedreht“, erklärte Thiem.

In einem Team mit Zverev

„Aber wie sich herausgestellt hat, ist es dort um nichts besser geworden. Deshalb sehe ich das Turnier als Tiefpunkt der heurigen Saison.“ Zur Erinnerung: Dominic Thiem war damals schon in Runde eins an Hugo Dellien gescheitert. Da hat auch das malerische Ambiente des Court Simonne-Mathieu den Schmerz nicht lindern können.

2023 soll wieder alles in gewohnte Bahnen gelenkt werden. Die Saison beginnt für Dominic Thiem Mitte Dezember bei einem Schaukampf in Saudi-Arabien, an dem auch Alexander Zverev und Daniil Medvedev teilnehmen. Danach geht es nach Dubai zu einem Mannschaftswettbewerb (wieder mit Zverev). Für den United Cup ist Österreich nicht qualifiziert. Aber Thiem wird sicherlich Alternativen für das Warmspielen für die Australian Open finden.