Dominic Thiem plant mit Ebrahimzadeh - und kommt nach Kitzbühel

Dominic Thiem hat im Rahmen einer Presseveranstaltung seine Pläne für die kommenden Wochen bekannt gegeben. In den nächsten Tagen ist der Österreicher in Mauthausen beim Challenger im Einsatz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2023, 09:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Dominic Thiem kommt auch 2023 nach Kitzbühel

Spielpraxis ist nach wie vor das, was Dominic Thiem bei seinem Comeback-Projekt am meisten benötigt. Mit ein Grund, warum der Österreicher in dieser Woche in Mauthausen und in der kommenden in Bordeaux an zwei Turnieren der ATP-Challenger-Tour teilnimmt. „Ich hatte in Monte Carlo zweite Runde, in München Viertelfinale, in Madrid zweite Runde. Also so viele Matches habe ich jetzt nicht gehabt“, erklärte Thiem also vor Beginn des Events in Oberösterreich, bei dem er an Position eins gesetzt gegen einen Qualifikanten starten wird.

Genau genommen sind es 19 Partien, die Dominic Thiem in dieser Saison gespielt hat, sieben davon sind zu seinen Gunsten ausgegangen. Das reicht aktuell zu Position 96 in der ATP-Weltrangliste, was den Ansprüchen des US-Open-Champions von 2020 natürlich nicht genügt. Aber dass gut Ding Weile braucht, weiß Thiem mittlerweile. Mit Benjamin Ebrahimzadeh hat er sich seit ein paar Wochen einen Beschleuniger ins Team geholt. Einen, mit dem sich Thiem auf Deutsch austauschen kann. Ein wichtiger Faktor, wie Thiem schon bei seinen Auftritten in München betont hatte.

Thiem mit nur einem Turnier auf Rasen?

Damals gab es das zweite Abtasten zwischen Thiem und Ebrahimzadeh, nun scheint es auf eine längere Zusammenarbeit hinauszulaufen. „Ich will auf jeden Fall weitermachen, weil ich die Fortschritte sehe und weil ich das die nächsten Wochen und Monate so weitermachen will. Wenn wir so trainieren für ein halbes Jahr, ein Jahr, möchte ich schauen, wo ich stehe. Das kann nur gut sein.“

Das nächste große Highlight steht in Roland Garros an, Dominic Thiem hat sich in Madrid in einer Form gezeigt, die ihn für alle anderen Spieler zu einem höchst unangenehmen Gegner macht. Danach steht der Plan eigentlich auch. „Wimbledon werde ich sicher spielen, davor glaube ich nicht. Ich werde jetzt jede Woche spielen, dann Wimbledon und dann die drei Sandturniere in Europa – Umag, Gstaad und Kitzbühel.“

Zunächst gibt es aber erst einmal das Heimspiel in Mauthausen.