Dominic Thiem: Rückkehr in Abu Dhabi fix - erste Impfung schon erhalten?

Dominic Thiem wird wie geplant bei einem Schaukampf in Abu Dhabi wieder in die Tennisszene zurückkehren. Das bestätigte der Österreicher am Dienstag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2021, 13:20 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird sich in Abu Dhabi wieder an das Spitzentennis herantasten

Wenn Dominic Thiem vom 16. bis zum 18. Dezember in Abu Dhabi bei einem Schaukampf erstmals seit seiner Verletzung beim ATP-Tour-250-Turnier in Mallorca ernsthaftes Tennis anbieten wird, dann erwartet Österreichs Nummer eins ziemlich straffe Konkurrenz. Denn auch Rafael Nadal, Denis Shapovalov und Casper Ruud sollen bei den Mubadala World Tennis Championships an den Start gehen.

Wie Thiem hat auch Nadal seit längerer Zeit kein Match mehr bestritten, der letzte Auftritt des spanischen Matadors rührt vom ATP-Tour-500-Turnier in Washington her, wo Nadal gegen Lloyd Harris in drei Sätzen verlor. Danach musste Nadal die Saison abbrechen, wie Thiem auf die US Open verzichten. In Wimbledon waren beide ebenfalls nicht angetreten.

Thiem soll erste Impfung erhalten haben

Während der Impfstatus von Rafael Nadal seit Monaten bekannt ist (der 20-malige Major-Champion ist gegen das Corona-Virus voll immunisiert), hat sich jener von Dominic Thiem während der vergangenen Tage offenbar geändert. Denn wie der „Kurier“ und die „Kronenzeitung“ am Dienstag berichten, soll der 28-jährige Niederösterreicher seine erste Teilimpfung erhalten haben.

Gerade noch rechtzeitig vor dem Auftritt in Abu Dhabi und der möglichen Weiterreise nach Australien. In Abu Dhabi gilt für Ungeimpfte eine fünftägige Quarantäne-Pflicht, nach Australien dürfen nach aktuellem Stand nur geimpfte Personen einreisen.