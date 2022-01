Dominic Thiem: Rückkehr zum genau richtigen Zeitpunkt

Dominic Thiem wird in wenigen Tagen auf die ATP-Tour zurückkehren. In den ersten Matches nach gut siebenmonatiger Verletzungspause steht es für den Lichtenwörther im Zentrum, das Vertrauen in den eigenen Körper zurückzugewinnen. Und Matchpraxis wie auch Punkte für die Weltrangliste zu sammeln.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 31.01.2022, 07:58 Uhr

Dominic Thiem wird in Cordoba auf die ATP-Tour zurückkehren

Die Schrecksekunde für die österreichischen Tennisfans Mitte der Woche war nur von kurzer Dauer: Ja, Dominic Thiem hat sein Training nach nur fünf Minuten beenden müssen. Aber nein, ein Start beim ATP-250-Event von Cordoba ist deshalb keineswegs in Gefahr, ließ die Pressesprecherin des Österreichers in einer ersten Reaktion ausrichten. Heute ist klar, dass Thiem am Mittwoch einer Überbelastung im Schlagarm Tribut Zollen musste, diese aber keine nennenswerten Auswirkungen auf sein Comeback haben wird. Berichten der Krone zufolge, hätte sich Neo-Physio Carlos Costa akribisch um die rechte Hand des 28-Jährigen gekümmert. Auch die Nachmittagseinheit am Mittwoch musste Thiem sausen lassen.

Für den ehemaligen Weltranglistendritten sind die Auftritte in Argentinien die ersten seit der bislang längsten Verletzungspause in der Karriere von Dominic Thiem. Seit Juni 2021 - und damit seit sieben Monaten - hat der 28-Jährige kein Match auf der ATP-Tour bestritten. Auch die angepeilte Rückkehr bei den Australian Open fiel zuletzt einigen kleineren Rückschlägen in der Vorbereitung - Verkühlung und anhaltende Beschwerden im Handgelenk - zum Opfer. Nun aber scheint beim US-Open-Sieger aus 2020 die Physis für eine Rückkehr zum Wettkampftennis zu stimmen.

Thiem auf Lieblingsbelag vor Rückkehr

Dominic Thiem hat damit wohl den optimalen Zeitpunkt für seine Rückkehr auserkoren. Eine Reise nach Down Under, um ohne Vorbereitungsturnier bei den Australian Open an den Start zu gehen, wäre angesichts der mäßigen Ausgangslage für den Österreicher wohl kaum rentabel gewesen. Also hat sich das Team des 28-Jährigen entschieden, noch etwas zuzuwarten - und die freilich harte Entscheidung getroffen, das erste Major-Event des Jahres ebenfalls ausfallen zu lassen.

Eine Entscheidung, die aber auch viel Positives bereithält: So wird Thiem damit auf seinem favorisierten Sandplatz und mehr als ausreichender Vorbereitungszeit auf die ATP-Tour zurückkehren. Bei den traditionell ausbaufähig besetzten Events in Südamerika - dem Quartett in Cordoba, Rio de Janeiro, Buenos Aires und Santiago de Chile - wartet auf Thiem ein guter Mix aus harten und machbaren Kontrahenten. Machbar deshalb, um eine dosierte Rückkehr auf dei ATP-Tour nicht in eine Niederlagen-Serie ausarten zu lassen. Denn auch Vater Wolfgang Thiem hatte gegenüber der Kleinen Zeitung betont, dass man sich zunächst vom Niederösterreicher nicht die ganz großen Leistungsexplosionen werde erwarten können. Mit Diego Schwartzman, Cristian Garin, Casper Ruud und Carlos Alcaraz werden sich dem Niederösterreicher zudem ohnedies einige Hochkaräter entgegenstellen.

Vertrauen in den Körper finden

In Cordoba sind Schwatzman, Garin und Sonego die härtesten Konkurrenten von Dominic Thiem, der dank eines Freiloses erst am Mittwoch ins Turnier einsteigen wird - und bis ins Halbfinale eine durchaus machbare Auslosung erwischt hat. Für Thiem werden in Südamerika jedenfalls vor allem zwei Dinge im Fokus stehen: Punkte und Wettkampfpraxis zu sammeln. Denn liefert der Niederösterreicher bei den Sandplatz-Events nicht ab, so könnte Thiem aus den Top-50 in der Weltrangliste herausfallen. Ein Ranking, das auch die Ausgangslage für das Sunshine Double in Miami und Indian Wells Anfang März verschlechtern würde. Und spätestens bei diesen Turnieren, das bestätigte auch Trainervater Wolfgang, will der 28-Jährige wieder seine absolute Topform gefunden haben.

Neben der wichtigen Matchpraxis, zitierte die Kronen Zeitung Übungsleiter Nicolas Massu, sei es nun für Thiem zentral, alsbald das Vertrauen in seinen Körper zurückzugewinnen: "„Wichtig ist, dass er Vertrauen in seinen Körper hat, verletzungsfrei bleibt“, erklärt der Chilene. "Dann kommt Dominic bald wieder zurück. Doch es darf nichts überstürzt werden.“