Dominic Thiem - seine fünf lehrreichsten Niederlagen

Angeblich lernt man ja aus Niederlagen mehr denn aus großen Erfolgen. Nun denn: Wir haben mal nachgeschaut, wo Dominic Thiem in seiner Karriere die größten Entwicklungschancen erfahren haben könnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2020, 10:53 Uhr

© GEPA Pictures Diese Niederlage hat geschmerzt - 2016 gegen Juan Martin del Potro auf dem neuen Grandstand in New York City

2013, Wien, Viertelfinale: 6:4, 3:6, 6:7 (3) gegen Jo-Wilfried Tsonga

Wer dabei gewesen ist, wird sich erinnern: Gegen Ende dieses Matches war die Stimmung in der Wiener Stadthalle so großartig, dass das Hallendach beinahe abzuheben drohte. Tsonga stand damals beinahe in der Blüte seiner Schaffenskraft, Thiem hatte sich erstmals für die letzten Acht in Wien qualifiziert. Und war ganz nah dran am Sieg. Erst vor wenigen Tagen hat der Österreicher bei einem Chat mit Jürgen Melzer erklärt, dass ihm dieses Match gezeigt hat, auf dem richtigen Weg zu sein. Schön, dass der Titelrun 2019 ausgerechnet mit einem Sieg gegen Jo-Wilfried Tsonga begann. Die Lektion 2013 aber: Da geht was.

2014, Kitzbühel, Finale: 6:4, 1:6, 3:6 gegen David Goffin

Thiem war nach dem mühsamen Auftakterfolg gegen Joao Souza durch das Turnier gerauscht, hatte vor allem im Halbfinale gegen Juan Monaco eine fantastische Leistung gezeigt, den routinierten Argentinier mit seinem heavy Spin fast an die Bande hinter der Grundlinie genagelt. Und auch das Finale gegen David Goffin ließ sich gut an. Zu Beginn des zweiten Satzes allerdings ließ Thiem kurz locker, Goffin, der in den Woche vor Kitzbühel auf der Challenger-Tour einen Sieg nach dem anderen gefeiert hatte, ging weiter in den Platz rein, nahm Thiems Bälle früher, punktete auch mit seinem Aufschlag häufiger. Und gewann am Ende ungefährdet. Die Lektion: Heimsiege fallen besonders schwer. Jener in Kitzbühel sollte erst fünf Jahre später folgen.

2016, München, Finale: 7:6 (7) 4:6, 6:7 (4) gegen Philipp Kohlschreiber

Gegen Philipp Kohlschreiber in München zu spielen, das ist in vielen Jahren kein schöner Auftrag gewesen. Kohlschreiber ist beim MTTC Iphitos mit drei Titeln Rekordsieger, jener 2016 hätte aber auch an Thiem gehen können. Im entscheidenden Tiebreak agierte der Österreicher gegen Ende bei einem Netzangriff nicht zwingend genug, Kohlschreiber gewann die Partie denkbar knapp. Thiem hat sich das aber gut gemerkt - und sich am Deutschen wenige Wochen später am Stuttgarter Weißenhof im Endspiel revanchiert. Lektion: Im Tennissport lässt die nächste Chance oft nicht lange auf sich warten.

2017, US Open, Achtelfinale: 6:1, 6:2, 1:6, 6:7 (1), 4:6 gegen Juan Martin del Potro

Der neue Grandstand war schon Stunden vor Beginn dieses Matches voll mit argentinischen Fans, die sich auch durch ein vergleichsweise bedeutungsloses Frauen-Doppel gequält hatten, um ihren nationalen Heroen del Potro zu sehen. Der in den ersten beiden Sätzen überhaupt nicht heroisch wirkte, fast Mitleid erregend agierte. Genau das aber hatte Thiem im dritten Satz, den er viel zu schnell abgab. Und damit del Potro und die Fans wieder ins Match zurückholte. Im vierten Satz hatte Thiem die Chance, das Match doch noch zu gewinnen, nach dem Satzausgleich hatte del Potro dann zu viel Momentum aufgenommen. Die Lektion: Nicht auf den sportlichen Todesstoss vergessen.

2020, Australian Open, Finale: 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6 gegen Novak Djokovic

Nicht, dass Thiem den Weltranglisten-Ersten in diesem Match ähnlich im Reindl gehabt hat wie dazumal del Potro in New York City - Anfang des vierten Satzes roch es schon aber sehr lieblich nach dem ersten Major-Erfolg für Dominic Thiem. Nur, wenn wir schon von Lektionen sprechen: Novak Djokovic ist dann halt doch noch einmal eine Etage über allen anderen Spielern anzusiedeln, wenn es darum geht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen (Rafael Nadal in Paris ausgenommen). Frag nach bei Roger Federer im Wimbledon-Finale 2019.

