Dominic Thiem setzt auf alte Weggefährten

Zurück zu den Wurzeln? Dominic Thiem hat in seinem Team ein paar Umstellungen vorgenommen. Und ein paar alte Bekannte zurückgeholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 11:47 Uhr

© Getty Images Duglas Cordero gibt auch in der Box richtig Gas

Seine letzten ganz großen internationalen Auftritte hatte Fitness-Guru Duglas Cordero während der US Open 2021. Da gab er in der Box von Leylah Fernandez derart vehement den Animateur, dass die junge Kanadierin gar nicht anders konnte, als sich mit mehreren Comeback-Siegen in ihr erstes und bislang auch einziges Major-Finale zu spielen. Dort war bekanntlich gegen Emma Raducanu nichts zu holen, was nicht an der wie gewohnt stimmkräftigen Unterstützung von Cordero lag.

Nun wird der Übungsleiter sich allerdings wieder mit der ATP-Tour beschäftigen. Nämlich an der Seite von Dominic Thiem, mit dem er vor ein paar Jahren schon über eine längere Zeit gearbeitet hat. Es ist der nächste Schritt von Österreichs Nummer eins, sein näheres Umfeld zu verändern. In der jüngeren Vergangenheit hatte sich Jez Green um die Fitnessbelange gekümmert, allerdings immer nur in Blöcke, wie Thiem im vergangenen Jahr bei den Erste Bank Open in Wien erklärte.

Strengberger mit Thiem immer mal wieder unterwegs

Ein weiterer alter Bekannter, der nach einem Bericht der Kronen Zeitung nun wieder in die Trainingsarbeit von Dominic Thiem involviert ist, ist der Grazer Leistungsdiagnostiker Dr. Michael Reinprecht. Er soll dem US-Open-Champion von 2020 nun auch während der Saison neue Impulse geben.

Als zusätzlicher Touring-Coach könnte Thomas Strengberger zum Team Thiem stoßen. Auch das kein Neuling. Strengberger, früher selbst österreichischer Davis-Cup-Spieler, hat Dominic Thiem immer mal wieder zu Turnieren begleitet.