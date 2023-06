Dominic Thiem testet vor Wimbledon gegen Alcaraz und Ruud

Dominic Thiem wird vor Beginn des Wimbledon-Turniers 2023 zwei Schaukämpfe auf Rasen bestreiten. Gegen prominente Gegner: Carlos Alcaraz und Casper Ruud.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 21:52 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem wird vor Wimbledon noch zwei Schaukampfmatches bestreiten

Dominic Thiem will aus seiner Rasensaison offenbar das Beste machen und hat vor Beginn des Wimbledon-Turniers nun zwei Auftritte bei einem Schaukampfturnier in Hurlingham eingeplant. Am kommenden Freitagnachmittag trifft Thiem dort auf Carlos Alcaraz, den spanischen Weltranglisten-Zweiten. Zu diesem Zeitpunkt werden beide übrigens schon wissen, gegen wen sie in Wimbledon starten: Die Auslosung für das dritte Major des Jahres erfolgt ein paar Stunden davor.

Am Samstag dann übt Thiem unter Wettkampfbedingungen gegen Casper Ruud. Der Norweger, der wie schon 2022 auch in diesem Jahr bis ins Endspiel von Roland Garros vorgedrungen ist, ist bekanntermaßen kein Freund des Rasentennis. Ruud hat seit der Finalniederlage von Paris gegen Novak Djokovic kein Turnier mehr bestritten. Dominic Thiem dagegen ist in HalleWestfalen in der ersten Runde an Alexander Zverev gescheitert.

Apropos: Der Deutsche ist für den Freitag ebenfalls in Hurlingham avisiert, Zverev trifft dann auf Jiri Lehecka. Und auch Novak Djokovic holt sich ein wenig Matchpraxis: Der 23-malige Grand-Slam-Champion ist für den Donnerstagabend als Gegner von Frances Tiafoe im Spielplan eingetragen.