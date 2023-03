Dominic Thiem und das Handicap von Weltranglisten-Platz 15

Der Saisonstart von Dominic Thiem lief nicht optimal. Dass er teils noch mit den Nachwirkungen als Spitzenspieler in Sachen ATP-Punkte zu kämpfen hat, macht die Sache nicht einfacher.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.03.2023, 10:08 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Ein Sieg, sechs Niederlagen - den Auftakt ins Jahr 2023 hatte sich Dominic Thiem sicher anders vorgestellt. Denn diese Saison sollte ihn zurückbringen an die Spitze, dort, wo Thiem bereits mal war, wie 2020 auf Platz 3 der Welt.

Die Realität sieht anders aus, Thiem kämpft als Weltranglisten-102. nach wie vor um den Sprung in alte Gefilde. Punktesammeln ist angesagt - allerdings unter erschwerten Voraussetzungen. Denn Thiem hat teilweise noch die Last als ehemaliger Topspieler zu tragen.

Blickt man auf das "Rankings Breakdown" von Thiem auf seinem offiziellen ATP-Profil, fallen einiger "Nuller"-Turniere auf: die US Open 2022, die Australian Open 2023 (beide Teilnahmen via Wildcard), ebenso das Masters-Turnier in Cincinnati in 2022 (das er kurzfristig abgesagt hatte) - Pflichtturniere, die ins Ranking einfließen. Aber auch: die 500er-Events in Hamburg, Washington und Astana.

Thiem war 2022 noch ein "Commitment-Player"

Der Grund: Thiem galt in 2022 noch als sogenannter Commitment-Player. Hierunter fielen diejenigen Akteure, die zum Stichtag 15. November 2021 unter den Top 30 platziert waren. Wie Thiem als damaliger Weltranglisten-15.

Commitment-Player sind unter anderem dazu verpflichtet, im kommenden Spieljahr bei allen 1000er-Turnieren, für die sie qualifiziert sind, teilzunehmen (in Thiems Fall also 2022). Allerdings auch bei vier 500er-Turnieren. Für Thiem sind hier die 500er-Events in Wien, Hamburg, Washington und Astana gelistet - auch wenn er bei den letzteren drei gar nicht antrat. Das Problem: Die Punkte spielen dennoch ins Ranking (in Thiems Fall für Hamburg, Washington und Astana jeweils 0) und können erst 52 Wochen später ersetzt werden.

Erst ab 2023 gilt zudem die Regelung, dass man drei 1000er-Turniere durch ein besseres Ergebnis bei einem 500er- oder 250er-Event ersetzen kann. Sollte Thiem beispielsweise in Indian Wells früh ausscheiden, könnte er es danach mit mehr Punkten aus Barcelona ersetzen.

Thiems Pech: Aktuell stehen sechs Null-Punkte-Turniere auf seinem Zettel, seine 20 Zähler aus Winston-Salem und 11 vom Challenger in Salzburg in 2022 haben es daher nicht in die Wertung geschafft.

Commitment hin, Ranking her: Klar ist, dass Thiem bald wieder punkten muss, so oder so. Am besten schon in Indian Wells. An seinen letzten Auftritt in der kalifornischen Wüste hat er immerhin gute Erinnerungen: 2019 nämlich siegte er, im Finale gegen Roger Federer.