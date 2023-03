Dominic Thiem und das Sunshine Double: Jetzt gilt's

Dominic Thiem blieb auf dem südamerikanischen Sandplatzswing weit hinter seinen Erwartungen. Dank eines Wildcard-Doppelpacks hat der Österreicher in Amerika nun aber so etwas wie eine zweite Chance.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 22:32 Uhr

Domini Thiem wusste in Südamerika nicht zu überzeugen

Vielleicht macht es ja bei der Rückkehr an jenen Ort, der der Karriere des Dominic Thiem vor ziemlich exakt vier Jahren doch noch einmal einen gehörigen Push geben konnte, Klick beim Österreicher. Notwendig wär's, taten sich beim ehemaligen Weltranglistendritten in den letzten Wochen doch ungewöhnliche Abgründe auf. Die Thiem selbst erstmals wirklich selbst zur Sprache brachte.

Nun sind die mentalen Probleme, die den Lichtenwörther derzeit zu schaffen machen, keineswegs kleinzureden. Gleichzeitig weiß Thiem aber, dass es in ihm steckt. Das zeigt dem Österreicher jedenfalls jede Trainingseinheit aufs Neue. Was fehlt, ist es, diese Leistungen auch unter Wettkampfbedingungen, unter Druck, auf den Platz zu bringen. Und so wird dieser nur kontinuierlich größer.

Thiem enttäuscht in Südamerika

Der erklärte Ziel, nach den europäischen Sandplatzturnieren auf einem Platz Nähe der Top-30 zu finden zu sein, um bestenfalls bei den French Open einen Platz in der Setzliste sicher zu haben, scheint derzeit fern wie nie. Lediglich Alex Molcan aus der Slowakei konnte Thiem im bisherigen Saisonverlauf besiegen. Zuletzt setzte es Niederlagen gegen vermeintliche Kleinkaliber wie Thiago Monteiro, Juan Pablo Varillas oder Cristian Garin. Und damit eine mehr als überschaubare Punkteausbeute aus den Turnieren auf der südamerikanischen Asche.

Der Hoffnungsstreif am Horizont kommt nun aber aus den USA. Den Staaten der unbegrenzten Möglichkeiten? Unter diesem Motto könnte es Thiem jedenfalls zunächst nach Indian Wells, dann nach Miami ziehen, wo der 29-Jährige jeweils dank einer Wildcard im Hauptfeld steht. Insbesondere letztere kommt überraschend, aber ist nicht minder willkommen. Vor allem deshalb, weil Thiem jetzt jeden Punkt für die Weltrangliste händeringend benötigt.

Thiem auf Wildcard angewiesen

Die Vorzeichen könnten freilich kaum schlechter sein. Bei Thiem ist der Wurm drinnen und das seit nunmehr acht Wochen Saison 2023. Wirkliche Ausrufezeichen sucht man vergebens. Zugleich hat der Österreicher insbesondere im Saisonfinish des Vorjahres Woche für Woche zugelegt, zuletzt wieder Tennis gezeigt, das auch gehen Top-10-Spieler reichen könnte. Die Erwartungshaltung einer Wildcard im Rücken ist der 29-Jährige zudem doppelt und dreifach motiviert, gute Leistungen abzuliefern.

Auch, um sich auch in Zukunft für das Freiticket ins Hauptfeld zu empfehlen. Denn dieses wird Thiem auch bei den europäischen Sandplatz-1000ern wohl benötigen. Das Renommee einiger guter Abschneiden in Madrid, Rom & Co in vergangenen Tagen kann hier helfen. Wenn denn auch die aktuelle Leistung stimmt. Und dafür hat Thiem nun in Miami und Indian Wells die perfekte (zweite) Chance.