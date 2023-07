Dominic Thiem und Sebastian Ofner gibt es nur im Doppelpack

Heute geben Dominic Thiem und Sebastian Ofner ihre Premiere als Doppelpaar bei den Generali Open in Kitzbühel. Am Vormittag haben sich beide der Presse gestellt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 14:34 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner am Montag in Kitzbühel

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

Dominic Thiem und Sebastian Ofner sind am Montag bei den Generali Open in Kitzbühel nur im Doppelpack zu haben gewesen - zumindest bei den offiziellen Presseterminen, die diesmal im wirklich fantastischen VIP-Bereich nahe des Center Courts ausgetragen wurden. Einen richtig netten Pool haben die Veranstalter in diesem Jahr da angelegt - und die Temperaturen am Auftakttag in Kitzbühel haben Lust gemacht, diesen auch fachgerecht zu nutzen.

Wenn man den Wettergöttern glaubt, dann könnte sich das Mitte der Woche ändern. Andererseits: Berufspessimismus ist nicht die Sache von Turnierchef Alex Antonitsch. Es wird sich schon alles zum Guten wenden.

Thiem noch mit Lehecka-Partie beschäftigt

Das könnte auch für Dominic Thiem gelten. Allerdings ist der Konjunktiv hier zwingend angebracht, da würde auch der Kitz-Champion von 2019 wohl nicht widersprechen. Thiem trifft in Runde eins wieder auf Facundo Bagnis, wie schon in Umag, dort konnte sich der Österreicher in zwei Sätzen behaupten. Was folgte, wie schon öfter seit dem Comeback, war eine Niederlage. Mit Jiri Lehecka passierte diese zwar gegen einen der aufstrebenden Stars der Szene. Aber der Verlauf des Matches stieß Thiem eine Woche später noch sauer auf, wie er in kleiner Presserunde verriet.

Die Partie hätte ihn an jene Tage erinnert, als er noch nicht ganz in der Weltspitze etabliert war, so Thiem. Dass er nach dem Break zum 4:2 in Satz zwei nicht nachlegen konnte, sondern im Gegenteil mit einem Vorhand- und einem Doppelfehler Lehecka die Chance eröffnete, wieder in den Satz zurückzukommen - so etwas wäre einem Dominic Thiem im Jahr 2019 nicht passiert.

Ofner mit realistischen Zielen

Sebastian Ofner, Schulter an Schulter mit Thiem vor eben jenem Pool postiert, war da schon ins Gespräch mit Ö3-Legende Daniel Kulovits involviert. Der Steirer ist jetzt genau auf diesem angesprochenen Weg nach oben. Wiewohl mit anderen Ambitionen als sein Doppelpartner von Kitzbühel. Schon in Paris hatte Ofner auf die Frage nach seinen weiteren Zielen eben nicht damit geantwortet, dass er irgendwann ein einstelliges Ranking haben möchte. Wenn man im großen Tennislexikon den Begriff „geerdet“ sucht, dann springt einem mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bild von Sebastian Ofner entgegen.

In Kitzbühel startet der 26-Jährige erstmals unter den Gesetzten und mit einem Freilos und dann im Achtelfinale gegen Alex Molcan. Keine einfache Aufgabe. Aber die gibt es auf der ATP-Tour ohnehin nicht.

Heute steht mit Dominic Thiem noch der Premieren-Auftritt im Doppel an. Bei den Auftritten vor der Presse - nach der offiziellen PK schauten beiden auch noch bei ServusTV und also Babsi Schett vorbei.

