Dominic Thiem: Wieder Nummer 1 in Österreich - aber was fehlt noch für die Top 100?

Mit dem Einzug ins Viertelfinale des 250er-Turniers in Antwerpen ist Dominic Thiem ab kommendem Montag wieder die Nummer 1 in Österreich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2022, 21:16 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem

Thiem erhält für das Erreichen der Runde der letzten Acht in Antwerpen immerhin 45 Zähler fürs ATP-Ranking - genug, um sich am kommenden Montag an Jurij Rodionov vorbeizuschieben und die alte Hackordnung wieder herzustellen, eben als Nummer 1 in Österreich.

Im aktuellen Live-Ranking steht Thiem auf Platz 125. Rodionov, in dieser Woche nicht im Einsatz, ist die Nummer 130. (Die dahinter notierten Filip Misolic und Dennis Novak sind in der Neapel-Quali bzw. in Hamburg ausgeschieden und können nichts mehr hinzugewinnen.)

Die Ansprüche von Thiem sind freilich deutlich höhere als "nur" die ÖTV-interne Spitze zu belegen, ein nahes Ziel ist vor allem der Wiedereinzug unter die Top 100.

Thiem will wieder unter die Top 100

Das könnte er in Antwerpen schaffen: Mit einem Einzug ins Halbfinale noch nicht ganz, hier würde er in den Bereich um Platz 110 aufsteigen. Beim Erreichen des Finals schon, dann wäre er, Stand jetzt, die Nummer 95. Sollte er das Turnier gewinnen, wäre Platz 81 aktuell das Höchste der Gefühle.

Rechenspiele hin, Realität her - und da steht Thiem am Freitag dann doch ein heftiger Brocken im Weg: Hubert Hurkacz nämlich, der topgesetzte Mann in Antwerpen. Der Pole, aktuell die Nummer 11 der Welt, musste beim 7:6 (5), 6:7 (5), 6:1 über Scott Draper allerdings über die Distanz gehen.

Vor allem aber ist Hurkacz einer, gegen den Thiem bislang noch nicht gewonnen hat: 3:0 steht's im direkten Vergleich, zuletzt hatte Hurkacz vor wenigen Wochen in Metz gegen Thiem mit 6:3, 6:4 gewonnen.

