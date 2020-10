Dominic Thiem zeigt wieder ein Herz für Tiere - diesmal für einen Koala

Im Vorfeld der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle hat Dominic Thiem erneut eine Tierpatenschaft übernommen. Diesmal für einen Koala.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2020, 17:58 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem steht nun für einen Koala Pate

Mit Rafael Nadal ist die Sache ganz einfach: Überhaupt nicht klischeehaft hat der Ausrüster des Spaniers vor ein paar Jahren beschlossen, dem nunmehr 20-maligen Major-Champion einen Stier ins ganz persönliche Logo zu packen. Wiewohl Nadal abseits des Courts dem Vernehmen nach ein äußerst freundlicher Zeitgenosse ist - auf dem Platz lässt er schon im Regelfall die Muskeln spielen, die Analogie zum Stier ist nicht von der Hand zu weisen.

Andererseits befindet sich der Mann aus Mallorca aber auch mitten in der sogenannten „GOAT“-Diskussion, die ihren besonderen Charme im Englischen entwickelt, weil sich hier eine zusätzliche Assoziation geradezu aufdrängt. Eben diese hat Roger Federer, ebenfalls ein Anwärter auf den Titel des Größten aller Zeiten, vor ein paar Jahren bei einer Pressekonferenz vor den US Open zusätzlich befeuert. Auf die Frage eines anwesenden Kinderreportes, warum man denn ihn, Federer, den „Goat“ nenne, antwortete der Schweizer sinngemäß, dass es viele verschiedene Tiere im Tenniszirkus gebe. Und dass auf ihn eben der Ziegenbock entfallen wäre.

Thiem mit australischer Anbindung

Nun, gut. Dominic Thiem ist in der großen Debatte natürlich noch kein Kandidat, darf aber von sich behaupten, dass er sich für die Tierwelt einsetzt wie kaum ein anderer der Spitzenspieler. Das wird mit seinem Engagement für den World Wildlife Fund deutlich. Und auch durch den Umstand, dass der Österreicher nun schon zum zweiten Mal die Patenschaft für ein Tier im Zoo Schönbrunn übernommen hat. Aus eigentlich traurigem Anlass: Denn die Nasenbärin Ilse, einst das Patentier von Thiem, ist in diesem Sommer verschieden, wie der Kurier zu berichten weiß.

Jetzt ist die Wahl des aktuellen US-Open-Champions auf ein Koala-Baby gefallen. Das allerdings in dieser Woche noch nicht bereit für einen ersten öffentlichen Fototermin mit dem neuen Paten war, noch ruft der Mutterbeutel. Die Idee, ein ursprünglich in Australien beheimatetes Tier zu unterstützen, birgt natürlich einigen Charme. In Melbourne war Thiem zu Beginn des Jahres so nah dran an einem Major-Triumph wie nie zuvor in seiner Karriere. Nach dem Sieg in Flushing Meadows wären aber auch der Seeadler, ein Büffel oder ein Grizzly valide Optionen gewesen. Allerdings auch etwas anspruchsvoller als der bekannt genügsame Koala.