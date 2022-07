Dominic Thiem zieht Bastad-Bilanz: "Wie Tag und Nacht"

Dominic Thiem hat beim ATP-250-Event von Bastad die ersten zwei Matchsiege auf der ATP-Tour seit 14 Monaten feiern können. Dementsprechend fällt die Bilanz beim Österreicher trotz des Viertelfinalaus gegen Sebastian Baez höchst positiv aus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 09:57 Uhr

Dominic Thiem konnte in Bastad überzeugen

Die Reaktion sprach eigentlich Bände: Als Dominic Thiem gegen den Spanier Roberto Bautista Agut - beileibe kein Lieblingsgegner des Österreichers - mit einer wuchtigen Vorhand den Matchball verwandelte, gab sich der 28-Jährige die Faust mit einer Vehmenz, die man vom Mann aus Lichtenwörth nicht wirklich gewohnt war. Die Botschaft: Dieser Sieg war ein immens wichtiger.

Das war Dominic Thiem auch gegen den quirligen Sebastian Baez anzusehen. Die beiden Erfolge gegen Emil Ruusuvuori und Roberto Bautista Agut hatten dem Österreicher etwas zurückgegeben, was lange abhanden gekommen schien: Selbstvertrauen. Großer Kampfgeist, eine immer wuchtiger werdende Vorhand und ein stabiles Spiel von der Rückhand (immer wieder gespickt mit sehenswerten Geschossen) - langsam, aber sicher ist der alte Dominic Thiem auf den Sandplätzen dieser Welt zu erkennen.

Thiem verliert "verdient" gegen Baez

Die Bilanz nach den drei Matches im schwedischen Bastad, sie fiel dementsprechend trotz der knappen Dreisatzniederlage gegen Sebastian Baez bei Dominic Thiem durchaus positiv aus: "Für den weiteren Prozess war es ein richtig gutes Match und eine große Verbesserung zu letzter Woche. Es war wie Tag und Nacht, ein großer Schritt vorwärts", sagte Thiem, der besonders den kämpferischen Aspekt als "sehr gut" hervorstrich.

Gegen Sebastian Baez setzte es auch aus der Sicht für Thiem zuletzt aber eine verdiente Niederlage, wie der Österreicher betonte: "Ich war über drei Sätze hinweg der bisschen schwächere Spieler und habe bei vielen meiner Aufschlag-Games gewackelt. Er war definitiv der verdiente Sieger, aber ich konnte die Partie eng gestalten." So eng, dass der Österreicher Ende des dritten Satzes mit mehreren Breakmöglichkeiten sogar noch einmal die Chance zurück ins Match vorfand.

Thiem mit Selbstvertrauen nach Gstaad

Nun liegt der Fokus des 28-Jährigen aber bereits wieder auf den anstehenden Aufgaben: den ATP-250-Events von Gstaad und Kitzbühel. Wo der Österreicher viel vorhat: "Ich habe beide Turniere schon gewonnen und freue mich sehr darauf",so Thiem. "Ich habe viel mehr Selbstvertrauen und kann die meisten Gegner zumindest in einen richtig guten Fight verwickeln."

Zugleich habe der ehemalige Weltranglistendritte aber auch gesehen, wo es noch Verbesserungspotential in seinem Spiel gebe. An diesen Aspekten werde man im Team Thiem nun akribisch arbeiten. Damit der in Salzburg und Bastad gestartete Aufwärtstrend nahtlos fortgesetzt werden kann.