Dominik Koepfer war im Viertelfinal beim ATP-Turnier in Atlanta gegen Lokalmatador J.J. Wolf chancenlos. Der Deutsche verlor gegen den US-Boy klar in zwei sätzen mit 2:6 und 3:6. Dennoch kann Koepfer aus dem Tunrier in Georgia viel Positives für die kommende Hartplatztour in den USA mitnehmen.

Nach seiner Energieleistung gegen den Briten Daniel Evans eine Runde zuvor war gegen J.J. Wolf bei Dominik Koepfer einfach der Akku leer. Zwar führte der Deutsche anfangs des zweiten Satzes im Viertelfinale von Atlanta mal mit einem Break, doch diese Führung gegen den Nummer acht gesetzten Wolf hielt nicht lange.

Mit seinen permanenten Netzangriffen und variantenreichen Aufschlägen zog Wolf dem Deutschen den Zahn und servierte das Match dann auch souverän aus.

Am Ende hieß es 6:2 und 6:3 für den US-Amerikaner. Mit seinen Siegen gegen John Isner und Daniel Evans hat der Deutsche aber gezeigt, dass mit ihm in den nächsten Woochen durchaus wieder zu rechnen ist.