Doppel-Ass Tim Pütz: „Die wenigsten 20-Jährigen werden zu einem Jannik Sinner“

Tim Pütz tritt heute mit Andreas Mies im Doppel für Deutschland gegen die Schweiz beim Davis Cup in Trier an. Im Interview mit tennisnet plaudert der Paarlauf-Spezialist aber auch über seine Zeit am College.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.02.2023, 11:33 Uhr

Tim Pütz

tennisnet: Herr Pütz. Sie haben vor Ihrer professionellen Karriere am College in Aburn Tennis gespielt. Viele Jahre später - was hat Ihnen diese Zeit gebracht?

Tim Pütz: Eine ganzheitliche Entwicklung, wenn man das so nennen möchte. Wenn man ans College geht, dann verlässt man in der Regel zum ersten Mal sein Zuhause, wohnt erstmals alleine, muss sein Leben alleine bestreiten, den Sport und die Uni unter einen Hut bringen. Diese „Probleme“ hat man davor nicht. Da ist alles durch Schule und Abitur vorgegeben.Dazu kommen die Trainingsmöglichkeiten, die es in den USA gibt. Die kann man mit den europäischen nicht vergleichen. Man trainiert darüber hinaus in einer Mannschaft, was für alle Beteiligten ein zusätzlicher Ansporn ist.

tennisnet: Mit welchem Effekt?

Pütz: Das führt dazu, wenn man so wie ich damals körperlich vielleicht noch nicht ganz so entwickelt ist, dass man einen riesigen Sprung macht. Das sieht man bei vielen Spielern. es ist sicherlich nicht der richtige Weg für alle. Man muss damit klarkommen, von zuhause weg zu sein. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe auch Freunde, die da rüber gegangen sind und denen es nicht gefallen hat. Einfach aufgrund der weiten Entfernung zur USA, auch in einem Mannschaftsgefüge kommt nicht jeder klar. Aber man wird auf die toughen Verhältnisse im Profitennis gut vorbereitet.

tennisnet: Was in Zeiten wie diesen wichtiger denn je ist …

Pütz: Heutzutage hat kaum jemand mit 18, 19 Jahren nach der Schule das Niveau, direkt durchzumarschieren. Das sind Ausreißer wie Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner. Ansonsten ist die Profitour ein sehr schwieriges Umfeld. Wenn man mit der Schule fertig ist und sehr gut spielt, dann wahrscheinlich auf dem Niveau zwischen Platz 500 und 1.000 in der Weltrangliste. Und dann anzufangen, auf Futures zu spielen, kein Geld zu verdienen, weiter hart zu arbeiten - das ist echt schwierig. Und das wird einem im College abgenommen. Man hat so viele Matches, so eine gute körperliche Entwicklung, auch so eine gute Betreuung.

Förderung der College-Spieler durch die ATP

tennisnet: ATP-Chef Andrea Gaudenzi möchte die College-Spieler fördern, indem er ihnen Wildcards für Challenger-Turniere zur Verfügung stellt. Wie gefällt Ihnen diese Idee?

Pütz: Ich finde das absolute Spitzenklasse. weil es auch ein Anreiz ist, auf ein College zu gehen. Weil es nicht nur eine gute Sache für das Tennis ist. Aber man bekommt ja auch die Möglichkeit auf einen Uni-Abschluss. Und die hat man als 20-Jähriger, der zuhause bleibt und anfängt Futures zu spielen, einfach nicht. Da kannst Du entweder das eine oder das andere machen. Und die Realität ist, dass die wenigsten 20-Jährigen zu einem Jannik Sinner werden. Umso besser, dass man auch noch einen Plan B bekommt.

tennisnet: Wie war das bei Ihnen?

Pütz: Ich war damals nicht gut genug. Ich bin nicht ans College gegangen, weil ich danach Profi werden wollte. Bei mir hat es sich eher ergeben, weil ich am College viel besser gespielt habe, als ich es je für möglich gehalten hatte. Wenn ich dann im Sommer nach Hause gekommen bin, habe ich plötzlich gegen Leute gewonnen, die 400 in der Welt gestanden waren. Das hat mir gezeigt: Du bist ja ganz gut im Tennis.

Zuerst Krawietz, dann Pütz in der Babypause

tennisnet: Nun spielen Sie hier an der Seite von Andreas Mies im Davis Cup gegen die Schweiz. Sie haben in jenen Jahren in Auburn zwei Doppel miteinander bestritten, auf der ATP-Tour oder im Davis Cup aber noch kein einziges Match. Wie funktioniert das Zusammenspiel?

Pütz: Das ist von Paar zu Paar unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass es bei uns eine Eingewöhnungsphase geben müsste, einfach weil wir uns so gut kennen. Wir sind seit vielen Jahren zusammen auf der Tour, auch wenn wir noch nicht gemeinsam gespielt haben. Unsere Familien kennen sich gut, es ist eine große Vertrautheit da.

tennisnet: Kevin Krawietz, jener Mann, mit dem Sie die Saison 2023 bestreiten wollen, ist endlich Vater geworden. Wann wird es die ersten gemeinsamen Einsätze geben?

Pütz: Kevin fliegt am Samstag nach Montpellier, ich kommen am Sonntag nach. Danach Rotterdam, dann machen wir eine Woche frei und dann noch Dubai.

tennisnet: Indian Wells und Miami?

Pütz: Da mache ich dann Babypause. Das wussten Kevin und ich aber voneinander, als wir uns verabredet haben. Für die Team-Jahresplanung ist das nicht ganz optimal. Aber manche Dinge sind eben noch viel wichtiger als Tennis.