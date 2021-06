Doppel betroffen: Zwei Coronafälle bei den French Open

Beide Spieler eines Männer-Doppels sind bei den French Open positiv auf das Coronavirus getestet worden.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 12:29 Uhr

Dies teilten die Organisatoren am späten Mittwochabend mit, nannten aber keine Namen. Dem Vernehmen nach soll es sich bei den beiden Spielern um Nikola Mektic und Mate Pavic handeln. Die Profis mussten sich in Quarantäne begeben und können an Konkurrenz nicht teilnehmen. Sie werden von einem nachrückenden Doppel ersetzt.

Seit dem Beginn der Qualifikation zu dem Sandplatz-Klassiker sind insgesamt 2.446 Tests bei Spielern und ihren Teams durchgeführt worden. Dies ist der erste Fall, bei dem die Turnierleitung gemäß des Gesundheitsprotokolls Spieler aus dem Wettbewerb nehmen muss.