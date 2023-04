Doppeltes Vergnügen an der Cote d’Azur

Nach jeweils zwei Siegen stehen die deutschen Davis-Cup-Doppelspieler Kevin Krawietz, Tim Pütz und Andreas Mies beim ATP-Masters in Monte Carlo bereits im Viertelfinale und präsentieren sich somit in einer hervorragenden Frühform auf Sand.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 09:06 Uhr

© Getty Images Krawietz/Pütz starten erfolgreich in die Sandplatzsaison.

Beim Blick auf die Geschehnisse im Monte Carlo Country Club dürfte sich große Zufriedenheit beim deutschen Davis Cup-Teamchef Michael Kohlmann einstellen. Neben dem bisher überzeugenden Abschneiden der Einzel-Protagonisten Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff kommen auch seine Doppel-Garanten auf der roten Asche immer besser in Fahrt.

Krawietz und Pütz mit Babypausen

Nach ihrer famosen Siegesserie im Davis Cup, die erst beim letztjährigen Finalturnier in Malaga gegen den späteren Triumphator Kanada riss, beschlossen der Coburger Kevin Krawietz und Tim Pütz aus Frankfurt, es auch auf der Tour gemeinsam zu versuchen – logischerweise ging das einher mit der Beendigung des Erfolgsteams „Kramies“, dass sich mit zwei Roland Garros-Titeln in den Geschichtsbüchern des Tennissports verewigte. Erschwert wurde der gemeinsame Start auf der Tour mit persönlichen Turnierpausen, deren Ursache natürlich ein absolut erfreulicher war. So verzichtete der 31-jährige Krawietz auf den Saisonstart in Australien, da er erstmalig Vaterfreuden entgegensah. Nach ersten gemeinsamen Starts bei den Turnieren in Montpellier, Rotterdam und Dubai, wo das Duo mit zwei Halbfinals schon mal ihre Klasse andeutete, nahm sich der 35-jährige Pütz während des Sunshine-Doubles in den USA eine Auszeit um seine Familie mit dem zweiten Nachwuchs zu erweitern. Nach erfolgreichem Warmlaufen im Fürstentum gegen das Duo Shelton/Norrie setzte „Krapütz“ mit dem Zweisatzerfolg gegen die an Position Sieben geführte Paarung Bopanna/Ebden schon mal ein richtiges Statement. Im Viertelfinale wartet das an Nr. 3 gesetzte Doppel Arevalo/Rojer.

Mies auf Partnersuche

Eine australische Dauerlösung strebte Andreas Mies zu Beginn der aktuellen Spielzeit an. Mit John Peers spielte sich der 32-jährige bis ins Viertelfinale der Australian Open. Nach frühzeitigem Ausscheiden bei den Turnieren in Montpellier und Rotterdam sah man den Kölner in Miami an der Seite des US-Amerikaners Maxime Cressy, gefolgt von der Liasion mit dem Monegassen Hugo Nys in Estoril – beides mit Auftaktniederlagen nicht von Erfolg gekrönt. Umso erfreulicher das bisherige Abschneiden in Monte Carlo mit Fabrice Martin, den bereits Krawietz für die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami als Ersatz für den pausierenden Pütz ausgewählt hatte. Nach harterkämpftem Auftaktsieg gegen Cerundolo/Evans mit 11:9 im Entscheidungssatz bezwang die französisch/deutsche Paarung Jannik Sinner an der Seite von Diego Schwartzmann souverän in zwei Sätzen. Mit dem topgesetzten Duo Koolhof/Skupski wartet in der Runde der letzten Acht die denkbar schwerste Aufgabe.

Heimspiel in München steht an

Für nächste Woche haben die ehemaligen Grand Slam-Champions ihre Flugtickets zu unterschiedlichen Destinationen gebucht. Während Mies in Barcelona an der Seite des Niederländers Matwe Middelkoop beim ATP 500er-Turnier in Barcelona mit seinem vierten verschiedenen Partner in Folge auf Punktejagd geht, treten Krawietz und Pütz vor heimischem Publikum beim ATP 250-Event in München an, wo die Aussichten durchaus optimistisch einzuschätzen sind. So durfte Krawietz in den letzten beiden Jahren den Titel am Aumeister zusammen mit dem Niederländer Wesley Koolhof (2021) und Andreas Mies (2022) bejubeln. Auch Pütz konnte sich dort 2019 mit dem Dänen Frederik Nielsen bereits in die Siegerliste eintragen. Bis dahin hofft Teamkapitän Kohlmann noch auf weitere starke Auftritte seiner Doppel-Protagonisten in Monte Carlo und hätte sicherlich nichts dagegen einzuwenden, wenn die fürstliche Siegertrophäe im Fluggepäck eines deutschen Spielers auf Reisen gehen würde.

