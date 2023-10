"Du hast meine Umkleide gestohlen?" Der Djoker frotzelt gegen Rune

Novak Djokovic macht gerade eine Pause vom Turnierstress. Doch der Zirkus muss weitergehen. Beim Masters in Shanghai hat der Däne Holger Rune seinen Platz eingenommen – zumindest in der Umkleidekabine. Was der Serbe nicht unkommentiert lässt.

Novak Djokovic hat auf den Post von Holger Rune reagiert, in dem der Däne voller Stolz seine Umkleide beim Shanghai Masters in Shanghai präsentiert hat. Nach dem Video, das Rune auf dem Netzwerk 'X' geteilt hat, ist zu sehen, dass der Platz in den letzten Jahren immer entweder für Novak Djokovic oder Rafael Nadal reserviert war. Rune feiert in den nächsten Tagen sein Debüt in Shanghai.

'Wie cool ist dieser Umkleideraum?', kommentierte Rune seinen Beitrag auf X. Djokovic antwortete, indem er Rune fragte: 'Hast du meinen Umkleideraum gestohlen!??'

Für Rune ist das Turnier in Shanghai der zweite Auftritt auf der Asientour. In der vergangenen Woche startete Rune in Peking, wo er zunächst den Kanadier Felix Auger-Aliassime besiegen konnte, bevor ihm Grigor Dimitrov in der Runde der letzten 16 mit 6:3 und 7:5 eine Niederlage beibrachte.