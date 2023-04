Duell der "Grumpy Boys": Andrey Rublev gegen Holger Rune

Mit diesem Finale in Monte Carlo hätte bei Turnierstart wohl kaum jemand gerechnet: Andrey Rublev trifft auf Holger Rune. Oberflächlich betrachtet, scheinen die beiden Spieler einiges gemeinsam zu haben. Doch besonders in der Einschätzung ihrer Kollegen trennen den Russen und den Dänen Welten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2023, 23:52 Uhr

Den ganz großen Knall gab es nicht, aber dennoch lag Aggression zwischen Holger Rune und Jannik Sinner im Halbfinale von Monte Carlo in der Luft. Besonders wenn Holger nach einem Aus-Ball voll durchzog und dabei mehrfach fast den Südtiroler getroffen hätte. Die Sympathien waren auf dem "Court Rainier III" jedenfalls klar verteilt. Bis auf eine kleinere Gruppe an dänischen Fans drückten die meisten Zuschauer Sinner die Daumen. Das mag auch an der Nähe Italiens zu Monte Carlo liegen, aber auch in diesem Spiel wurde deutlich: Rune polarisiert, ist alles andere als ein Fanliebling.

Rublev ist bei seinen Kollegen extrem beliebt – im Gegensatz zu Rune

Das gilt auf den ersten Blick auch für seinen Finalgegner Andrey Rublev. Sein lautstarkes Hadern nach fast jedem Fehler und die gestenreiche Auseinandersetzungen mit seiner eigenen Box prodzuzieren wenig sympathische Bilder. Daher landet der Russe auch bei jedem Fan-Voting für die Lieblingsspieler der Tour weit entfernt den vorderen Plätzen.

Treffen mit Rune und Rublev somit die "Grumpy Boys" der Tour im Fürstentum-Finale aufeinander? Vordergründig ja, aber fragt man die Kollegen der Endspielteilnehmer, ergibt sich ein komplett anderes Bild: Dort gibt es kaum einen Spieler, der beliebter ist als Andrey Rublev. Allein wie herzlich sich Taylor Fritz von ihm beim Handshake im Halbfinale verabschiedete, sprach Bände.

Der erste Masters-Titel für den Russen?

Nein – Rublev ist nur auf den ersten Blick ein "Grumpy Boy". Und Rune? Der 19-jährige unternimmt momentan alles, damit er diesen Titel auch beim zweiten blick behalten darf. Stan Wawrinka kann davon ein Lied singen. Mit dem Schweizer geriet der Däne bereits mehrfach aneinander. Die Freunde von Holger Rune in der Umkleidekabine soll man an einer Hand abzählen können – wenn man überhaupt soweit zählen darf.

Rublev hingegen hat mit einem Finalsieg und dann seinem ersten Masters-Titel die Chance, auch die andere Seite von sich auf dem Platz zu zeigen. Die Seite, die seine Kollegen schon lange kennen – und schätzen.