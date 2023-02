Eine Rückkehr von Boris Becker zum DTB? Auch Boris muss sich ändern

Die Niederlage des deutschen Davis-Cup-Teams gegen die Schweiz hat die Diskussion noch einmal befördert: Soll Boris Becker wieder eine Aufgabe beim DTB übernehmen? Ja – aber dann muss auch er sein Verhalten ändern. Ein Kommentar.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 16:26 Uhr

Außer Frage steht, dass der Name Boris Becker wirkt. Seine Aura wirkt in Deutschland und über Deutschland hinaus. Er öffnet Türen und kann fraglos einige Prozesse anstoßen oder verkürzen. So hat DTB-Vize bereits als Becker noch in einem englischen Gefängnis saß, verkündet, dass er sich vorstellen kann, wieder mit Boris zusammenzuarbeiten. Als Becker dann vor Weihnachten von den englischen Behörden nach Deutschland abgeschoben wurde und im Januar öffentlich seine Fühler Richtung DTB ausstreckte, dort die Reaktionen aber verhalten waren, wurde klar: Beim DTB sind nicht alle Entscheidungsträger von einem Becker-Comeback überzeugt. Einen verurteilten Straftäter in Amt und Würden des größten Tennis-Verbands der Welt? Für einige Funktionäre nicht vereinbar.

Aus rechtstaatlicher Sicht muss man da den Kopf schütteln. Grundsätzlich muss jemand, der seine Strafe abgesessen hat, wieder in der Lage sein, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Bei Boris liegt jedoch ein wenig anders. Er wurde nach Deutschland mit einem Programm abgeschoben, dass dazu da ist, die englischen Gefängnisse zu entlasten. Und viel wichtiger: Nach seiner Rückkehr ist Reue für seine Taten kaum zu erkennen. Gerade erst hat der Insolvenzverwalter aus London das Verhalten des dreifachen Wimbledon-Siegers öffentlich kritisiert. Auch Gläubiger melden sich mit Kritik am Auftreten Beckers zu Wort. Für eine offizielle Position bei einem Verband, der sich über tausende Vereine und deren (meist ehrenamtliche) Mitglieder und deren Beiträge finanziert, muss Boris Becker sich noch klarer zu seinen Fehlern und ein Learning für die Zukunft erkennbar. Sonst fühlen sich nicht nur der Insolvenzverwalter und die Gläubiger an der Nase herumgeführt.

Noch einige offene Fragen

Schafft er das, steht einer Rückkehr aber nichts im Weg. Bleibt die Frage, in welcher Position? Eine Illusion dürfte es sein, zu glauben, dass er sportlich sofort einen Effekt auf die Leistungen hat – zum Beispiel beim Davis Cup und da auf einen Spieler wie Alexander Zverev. Der hat schon oft bewiesen, dass große Namen in nicht besonders beeindrucken – im positiven und negativen Sinn. Ivan Lendl kann ein Lied davon singen. Er fühlt sich eher in einer familiären wohl als mit einem Star-Trainer an seiner Seite. Austausch mit Becker? Ja. Aber eine Trainer-Schützling-Trainer-Zusammenarbeit? Kaum vorstellbar.

Ganz so einfach, wie es sich Boris Becker eine Rückkehr zum DTB vorgestellt hat, scheint es nicht zu sein. Und das ist auf eine gewisse Weise auch ein gutes Zeichen.