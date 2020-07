"Einer der Besten aller Zeiten" - Hohes Lob für Stan Wawrinka

Magnus Norman, Coach vom dreimaligen Major-Champion Stan Wawrinka, sieht seinen Schützling in der Ahnengalerie des Tennissports ganz weit vorne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2020, 20:12 Uhr

© Getty Images Magnus Norman ist voll des Lobes für Stan Wawrinka

Stan Wawrinka hat während der Corona-Zeit das Internet gewonnen, keine Frage. Auch wenn der Output des Schweizers sich zuletzt auf Trainingsbilder aus Genf (da gerne auch gemeinsam mit Garbine Muguruza) beschränkt hat. Die Instagram-Live-Sessions mit Benoit Paire zum Behufe des Cocktail-Mixens aber oder die Foto-Collage des einsam gefeierten Geburtstags blieben in der Tennisszene unerreicht.

Nicht vergessen sollte man aber die sportlichen Erfolge von Wawrinka. Was nach Ansicht von Magnus Norman, dem langjährigen Coach des Schweizers, aber zu viele Leute tun. "Stan ist einer der besten Spieler aller Zeiten, wenn man auf seine Bilanz schaut, dass er drei Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, drei verschiedene Grand-Slam-Turniere in der Ära der Großen Vier", erklärte Norman gegenüber ATP Radio. "Er wird ganz sicher ein wenig unterschätzt. Er hat eine unglaubliche Karriere gehabt."

Wawrinka ist ein Gambler

Tatsächlich hat Wawrinka bei seinen Major-Titeln in den Finali Novak Djokovic (Roland Garros 2015 und US Open 2016) und Rafael Nadal (Australian Open 2014) besiegt. Insgesamt stehen 16 Turniersiege für den 34-Jährigen in der Karriere-Bilanz, der letzte liegt allerdings schon eine Weile zurück: 2017 holte Stan Wawrinka den Sieg beim Heimturnier in Genf unmittelbar vor den French Open. Dass er auch nach seinen Verletzungsproblemen 2018 mit der Weltspitze mithalten kann, bewies der Veteran im vergangenen Jahr bei den French Open, als er im wohl besten Match des gesamten Turniers Stefanos Tsitsipas in fünf Sätzen bezwingen konnte.

"Es ist immer ein wenig Auf-und-Ab mit ihm. Er hat nicht die gleiche Konstanz wie Andy Murray oder Novak oder Roger oder Rafa", so Norman weiter. "Aber in seinen besten Momenten, glaube ich, dass er sie alle an einem sehr guten Tag schlagen kann. Das macht ihn so besonders. Stan ist ein Gambler. Er spielt mit ganz kleinen Fehler-Margen. Er ist einer derjenigen Jungs, die alles auf Rot setzen, hopp oder topp."