Elena Rybakina: "Aber man hat diese Zweifel"

Elena Rybakina hat in einem Interview mit Eurosport über die Zeit nach dem ersten Grand-Slam-Titel in Wimbledon gesprochen. Und darüber, was die fehlenden Punkte für die Kasachin bedeuteten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.02.2023, 12:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Elena Rybakina hat über die Folgen der fehlenden Punkte von Wimbledon gesprochen

Wenn man an die Verlierer eines punktelosen Grand-Slam-Turniers denkt, dann denkt man zwangsläufig an die großen Sieger. So auch in Wimbledon, wo Novak Djokovic und Elena Rybakina für ihren Triumph an der Church Road im Vorjahr bekanntlich leer ausgingen. Angesichts der Dominanz Djokovics, der nun - einige Monate später - wieder das Amt des Weltranglistenersten bekleidet, ein zu vernachlässigender Umstand. In der volatilen Welt des Damen-Tennis stellt sich die Gemengelage freilich anders da. Dort hätte Elena Rybakina, Sensationssiegerin aus London, einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Punkte auf das Major-Event in Großbritannien zurückführen können. Hätte.

Diesen Umstand hat die Kasachin bis zu den Australian Open diesen Jahres, wo Rybakina das Endspiel erreichte, dort aber an Aryna Sabalenka scheiterte, mit sich geschleppt. "In diesem Fall hat mir die Planung nach Wimbledon zu schaffen gemacht. Es war sehr schwer, weil ich nicht die Punkte bekommen habe, die mir zustanden. Ich wollte mich für die WTA-Finals qualifizieren und war deshalb gezwungen, viele Turniere zu spielen", erinnert sich Rybakina, die die Saison außerhalb der besten 20 beenden musste.

Rybakina und die Zweifel

Heute, endlich innerhalb der Top-Ten sieht die Australian-Open-Finalistin aber nicht nur das Negative in den Monaten nach Wimbledon: "Auch meine Vorbereitung auf die Hartplatztour wurde unterbrochen. Schließlich sammelt man dadurch Erfahrungen: In jeder Woche, die man auf der Tour verbringt, passiert etwas, das einen über sich selbst lernen lässt", erklärte die Kasachin gegenüber Eurosport.

Andererseits habe die Kasachin in dieser Phase auch mit Zweifeln zu kämpfen gehabt, ob ihr Triumph in London denn nur eine Eintagsfliege gewesen sei: "Natürlich war Wimbledon ein tolles Ergebnis, aber man hat diese Zweifel. Vielleicht denkt man, dass es Glück war, oder dass ich von einer guten Auslosung profitiert habe, solche Dinge. Man hat diese Gedanken. Das Finale der Australian Open war ein großartiges Ergebnis und es hat mir mehr Selbstvertrauen für andere Turniere gegeben."

Jetzt aber, mit den Vorteilen, die eine Top-Ten-Platzierung nun einfach mit sich bringt, genießt Rybakina vorrangig die dadurch konstitutierten Vorteile: "Jetzt kann ich viel besser planen. Wenn er unter den ersten 10 ist, ist es einfacher zu planen. Manchmal hat man den Vorteil, dass man nicht in den ersten Runden spielt, was einem ein paar zusätzliche Tage zum Trainieren gibt. Wenn man auf Reisen ist, hilft das sehr."