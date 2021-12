Elina Svitolina auf starkes Feld in Adelaide vorbereitet

Elina Svitolina weiß über das ausgezeichnete Teilnehmerfeld beim WTA-500-Event von Adelaide Bescheid.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.12.2021, 20:46 Uhr

Elina Svitolina will beim WTA-500-Event in Adelaide angreifen

Sage und schreibe sieben Spielerinnen aus den besten Zehn der WTA-Charts haben für das WTA-500-Event von Adelaide, das vom 3. bis zum 9. Januar über die Bühne gehen soll, zugesagt. Mit Ash Barty, Aryna Sabalenka und Garbine Muguruza haben gleich die ersten Drei der Weltrangliste ihren Start angekündigt.

Eine deratige Dichte an Topspielerinnen hat auch zur Folge, dass Elina Svitolina als Nummer 15 der Tenniswelt nicht unter den acht gesetzten Spielerinnen aufscheint. Die Ukrainerin weiß dementsprechend über die starke Konkurrenz zum Start in die kommende Saison Bescheid: "Wenn man sieht, wie viele gute Spieler zu Beginn der Saison in Adelaide angekündigt sind, ist das schon erstaunlich. Alle versuchen, sich auf das erste Major der Saison, Melbourne, vorzubereiten, daher ist das Aufgebot sehr gut", erklärte Svitolina gegenüber einem ukrainischen Medium.

Svitolina auf harte Tests vorbereitet

Dementsprechend wichtig sei es, vom Start ins Turnier an hochkonzentriert ans Werk zu gehen: "Von Beginn des Turniers an wird es sehr schwierig sein, es bleibt keine Zeit", erklärte die Ukrainerin. "Man muss von der ersten Runde an sowohl mental als auch körperlich bereit sein, daher ist es sowohl für das Turnier als auch für die Spieler sehr spannend."

Dass für die Einreise nach "Down Under" eine Impfung gegen COVID-19 verpflichtend war, kann Svitolina indes nur nachvollziehen, wie diese betonte: "Selbst wenn sie gesagt hätten, dass sie mit der dritten Dosis impfen müssen, würde ich das gerne tun, weil ich selbst sehe, wie viele neue Fälle es gibt, wie viele Spieler sich infiziert haben", wird Svitolina zitiert. "Viele unserer Freunde sind an COVID erkrankt, sodass die Situation jetzt ziemlich schlimm ist."