Elina Svitolina und Harry Styles - geht da noch was?

Elina Svitolina hat in Wimbledon 2023 weiterhin Verpflichtungen, spielt morgen im Viertelfinale gegen Iga Swiatek. Was ihre Konzert-Planung durcheinander bringt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.07.2023, 14:19 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina hat noch vier Chancen, Harry Styles live zu sehen

Tennisprofis sind auch nur normale Menschen wie Du und ich. Nun, gut: Die ganz Großen haben möglicherweise in manchen Bereichen mehr Zugang als der normalsterbliche Bürger, auch zu Konzerten. Roger Federe etwa trifft einfach mal so Bruce Springsteen hinter der Bühne. Casper Ruud hat bei einem Auftritt von The Weeknd vor ein paar Wochen auch erstaunlich viel Platz zum Ausflippen gehabt. Alleine Elina Svitolina war es in den letzten Tagen nicht vergönnt, ihren Liebling Harry Styles zu sehen.

Dieses "Problem" ist durch den epischen Sieg gegen Victoria Azarenka nicht kleiner geworden. Aber es gibt Hoffnung, wie Meister Styles höchtselbst bei Instagram kommentierte: Schließlich stünden ja noch vier Konzerte aus, Und Svitolina sei bei jedem herzlich willkommen.

© Instagram Harry Styles lässt grüßen

Die erste Möglichkeit gäbe es schon an diesem Mittwoch in Barcelona. Aber das ist Elina Svitolina ja womöglich noch im Turnier vertreten. Da schaut der 22. Juli in Reggio Emilia schon besser aus.