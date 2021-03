Elina Svitolina - Weniger Preisgeld, weniger Motivation

Elina Svitolina wird ihre Turnierauftritte aufgrund des reduzierten Preisgeldes in diesem Jahr gezielter auswählen als noch in den vergangenen Spielzeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2021, 15:16 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina hat mit leichten Motivationsproblemen zu kämpfen

Exakt ein Jahr ist es mittlerweile bereits her, als COVID-19 auch den Tennissport zum ersten Mal erreichte: Am 9. März 2020 musste Turnierdirektor Tommy Haas kurz vor Beginn des gemischten Turniers in Indian Wells die Notbremse ziehen und die Veranstaltung aufgrund des damals noch neuartigen Coronavirus absagen.

Erst Anfang August - beim WTA-Turnier in Palermo - flogen die gelben Filzbälle wieder über das Netz. Mittlerweile ist auf der Tennistour wieder so etwas wie Normalität eingekehrt, Events können - wenn auch großteils ohne Zuschauer - wieder stattfinden. Insbesondere kleine Turniere haben aufgrund der Corona-Pandemie aber nach wie vor schwer zu kämpfen.

Svitolina muss sich anpassen

Denn nicht nur leere Stadien, sondern auch fehlende Topstars machen den Turnierveranstaltern zu schaffen. Elina Svitolina meint den Grund dafür gefunden zu haben: "Ich denke, dass es für einige Spieler wirklich nicht leicht ist, sich anzupassen. Für mich persönlich ist es jetzt auch ein bisschen schwierig, weil wir von den vergangenen Jahren - als das Preisgeld sehr hoch war - etwas verwöhnt sind."

Meiner Meinung nach spielt das in puncto Motivation sicher eine Rolle. Elina Svitolina über den Rückgang der Preisgelder

Auch sie habe sich in ihrem täglichen Leben adaptieren müssen, so die Weltranglistenfünfte. "Vielleicht muss ich etwas schlauer sein und ich denke, es ist für jeden wichtig, sich erneut anzupassen, da es derzeit definitiv eine signifikante Änderung beim Preisgeld gibt", erklärte Svitolina.

Svitolina hofft auf Rückkehr zu alten Verhältnissen

Daher wird die Ukrainerin, die in ihrer Karriere bislang 20.129.954 US-Dollar Preisgeld einspielte und in der ewigen Geldrangliste somit auf Platz 18 liegt, ihren Turnierplan heuer etwas anders gestalten als in den Jahren zuvor: "Es kommt natürlich in den Kopf, wenn man weiß, dass bei einigen Turnieren weniger Motivation zum Spielen vorhanden ist, da das Preisgeld deutlich geringer ist." Man könnte daher beispielsweise aufgrund der zu befürchtenden Müdigkeit auf ein kleines Event verzichten, wenn gleich danach ein großes anstünde.

"Meiner Meinung nach spielt das in puncto Motivation sicher eine Rolle. Hoffentlich können wir uns Schritt für Schritt verbessern und dorthin zurückkommen, wo wir davor waren", konstatierte Svitolina. Noch müssen sich die 26-Jährige und ihre Kolleginnen aber etwas gedulden: Beim WTA-1000-Turnier in Dubai, bei dem die Weltranglistenfünfte in der zweiten Runde scheiterte, wird die Siegerin um 68 Prozent ($221,500 statt $696,860) weniger Preisgeld bekommen als noch im Vorjahr.