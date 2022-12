Emma Raducanu bereitet sich mit Sebastian Sachs auf 2023 vor

Die US-Open-Championesse von 2021, Emma Raducanu, versucht ihr Trainer-Glück derzeit mit dem Deutschen Sebastian Sachs.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2022, 13:26 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu arbeitet nach Torben Beltz zum zweiten Mal mit einem deutschen Trainer zusammen

Die Britin Emma Raducanu versucht es erneut mit einem deutschen Tennistrainer. Vorläufig bis zum Jahresende bereitet sich die US-Open-Siegerin von 2021 mit Sebastian Sachs (30) auf die kommende Saison vor. Bislang laufe es gut. "Ich habe eine Woche mit ihm hinter mir und glaube, dass er einen beruhigenden Einfluss hat", sagte Raducanu: "Ich freue mich darauf zu sehen, wie es weitergeht."

Fünfter Trainer in 18 Monaten

Die 20-Jährige hatte die hohen Erwartungen nach ihrem Triumph in New York im vergangenen Jahr nicht erfüllen können. Auch unter Torben Beltz, langjähriger Erfolgstrainer der früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber, stellte sich kein Erfolg ein. Sachs, der zuvor im Team der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic gearbeitet hatte, ist bereits der fünfte Raducanu-Coach in 18 Monaten.

Sachs begleitete Raducanu in den vergangenen Tagen in Abu Dhabi, wo die Nummer 76 der Weltrangliste bei einem Einladungsturnier an ihrer Form arbeitete. Am Sonntag hatte Raducanu einen Besuch beim WM-Finale in Katar zwischen Argentinien und Frankreich geplant, ehe sie nach Singapur aufbricht, um die Vorbereitung auf die Saison 2023 fortzusetzen.