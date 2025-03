Emma Raducanu bittet Tommy Haas zur Trainingseinheit

Emma Raducanu bereitet sich in Indian Wells auf das dortige WTA 1000er-Turnier vor. In einer der ersten Trainingseinheiten trainierte Turnierdriektor Tommy Haas mit der Britin.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 16:22 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu spielte in Indian Wells mit Turnierdirektor Tommy Haas in einer Trainingseinheit.

Emma Raducanu setzt in Indian Wells auf zusätzliche Sicherheit. Nach dem Vorfall mit einem Stalker in Dubai, reiste die US-Open-Siegerin von 2021 mit eigener Security nach Kalifornien. Die Ankunft am Turnierort wurde der 22-Jährigen direkt mit einer ganz speziellen Trainingseinheit versüßt. Gemeinsam mit Tommy Haas, der seit einigen Jahren als Turnierdriektor beim Masters-Event aktiv ist, bereitete die Britin sich auf das Turnier in der kommenden Woche vor.

Für Raducanu, aktuell Nummer 55 der WTA-Charts, geht es in Indian Wells um wichtige Punkte, um wieder den Sprung unter die besten 50 Spielerinnen zu schaffen. Im letzten Jahr ging es für die zweitbeste Spielerin Großbritanniens bis in die dritte Runde beim “fünften Grand Slam”. Nach Siegen gegen Rebeka Masarova und Dayana Yastremska war anschließend Aryna Sabalenka eine zu hohe Hürde für die Rechtshänderin.

Emma Raducanu in 2025 noch erfolglos

Auch in diesem Jahr wartet Emma Raducanu noch auf den sportlichen Erfolg. Nach dem Drittrundenaus bei den Australian Open folgten Erstrundenniederlagen in Singapur, Abu Dhabi und Doha. Vergangene Woche reichte es immerhin zu einem Sieg gegen Maria Sakkari beim 1000er-Event in Dubai.

Nach den negativen Erlebnissen bleibt Emma Raducanu zu wünschen, nun befreiter aufspielen zu können. Vielleicht hatte Tommy Haas ja einen passenden Tipp, um in Indian Wells eine Siegesserie zu starten.