Emma Raducanu muss nächsten Rückschlag hinnehmen

Emma Raducanu kann aufgrund einer Mandelentzündung nicht am WTA-250-Turnier in Austin teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 19:32 Uhr

© Getty Images Noch läuft es für Emma Raducanu im Jahr 2023 nicht rund

Für Emma Raducanu läuft es im Jahr 2023 weiterhin nicht nach Wunsch. Die US-Open-Siegerin von 2021 musste ihre Teilnahme am WTA-250-Event in Austin aufgrund einer Mandelentzündung absagen.

"Es tut mir leid, dass ich mich von den ATX Open zurückziehen muss", so Raducanu, die sich in Texas bereits auf die Premierenausgabe des Turniers vorbereitet hatte. Die Britin hofft nun auf eine Rückkehr beim WTA-1000-Event in Indian Wells (8. bis 19. März), wo sie dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld steht.

Raducanu hätte in Austin ihr erstes Turnier seit den Australian Open bestritten. In Mebourne verlor die aktuelle Weltranglisten-81. in der zweiten Runde gegen Cori Gauff, nachdem sich sich zuvor in Auckland am Knöchel verletzt hatte.

Angeführt wird das Feld in Austin von der Polin Magda Linette, auch Shuai Zhang und Linz-Siegerin Anastasia Potapova sind am Start. Die US-amerikanischen Tennisfans dürfen ihre Hoffnungen unter anderem in Danielle Collins und Sloane Stephens setzen.

Das Einzel-Tableau in Austin